Çevrimiçi oyun mağazalarından bir tanesi olan IndieGala, bir uzay simülasyonu olan The Tomorrow War'u kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. Siz de oldukça basit bir şekilde oyunu edinebilirsiniz.

Son dönemler ücretsiz oyunlar bakımından oldukça bereketli geçiyor. Epic Games, her hafta perşembe günleri oyunculara verdiği ücretsiz oyunlarla ön plana çıkmayı başarsa da ücretsiz oyunlar veren farklı çevrimiçi oyun platformları da bulunuyor. Bu haberimize konu olan platform da IndieGala.

Tıpkı Steam, Epic Games Store, GOG gibi çevrimiçi bir oyun satın alama platformu olan IndieGala, 2006 yılında piyasaya sürülen The Tomorrow War oyununu kullanıcılarına kısa süreliğine ücretsiz veriyor. Peki, The Tomorrow War oyunu nedir ve nasıl ücretsiz olarak indirilir?

The Tomorrow War, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Bir uzay simülasyonu olan The Tomorrow War, Rus yazar Alexander Zorich'in kitaplarını temel alıyor. Bir üçleme olan kitapta, iki imparatorluğun galaksiler arası savaşları konu ediniliyor.

Oyuncular, United Earth Empire (Birleşik Dünya İmparatorluğu) ve Konkordia arasındaki savaşlara, bölgesel operasyonlara katılmanın yanı sıra çeşitli uzaylı ırklarıyla tanışacak, gayri resmi askeri organizasyonlara karşı savaşacak ve tabii ki son savaşta da saflardaki yerini alacak.

27. yy'da geçen oyunda Dünya'da barış vardır. İnsanlık, Güneş Sistemi'nin dışına çıkmanın yolunu bulmuş ve binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenler kolonileştirilmiştir. Ancak Birleşik Dünya İmparatorluğu, galakside sadece bir tane imparatorluğa yer olduğunu düşünen eski düşmanıyla çıkmaza girer.

300 yıl önce insan kolonilerinden bir tanesi, kadim insan dinlerinden bir tanesi olan Zerdüştlük'ü benimser. Konkordia adını verdikleri yeni bir ulus oluşturan bu koloni, insanlarını klonlayarak nüfusunu artırır. Konkordia, hâlihazırda 30 gezegeni fethetmiş ve güçlü bir ulus haline gelmiştir. İki imparatorluk arasında barış anlaşması imzalanmış olsa da tansiyon hiç düşmemiştir.

The Tomorrow War'u ücretsiz olarak indirme

The Tomorrow War'u ücretsiz olarak indirmek için diğer tüm platformlarda olduğu gibi benzer adımları izlemek gerekiyor. İndirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

IndieGala'da bir hesap oluşturun.

E-posta adresinize gelen postadan hesabınızı onaylayın.

Hesabınızla IndieGala'ya giriş yaptıktan sonra buradaki bağlantıdan oyunu kütüphanenize ekleyin.

Ayrıca IndieGala hesabı oluşturmak istemiyorsanız oyunu direkt olarak bu bağlantı üzerinden de indirebilirsiniz.

The Tomorrow War sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP / 7 / 8

Windows XP / 7 / 8 İşlemci: 2,4 GHz ya da üstü

2,4 GHz ya da üstü RAM: 512 MB

512 MB Ekran kartı: ATİ 9600 / NVIDIA 5600 128 MB ya da üstü

ATİ 9600 / NVIDIA 5600 128 MB ya da üstü DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 8 GB

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