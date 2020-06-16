DC filmlerinde Superman karakterine hayat veren Henry Cavill’ı Geralt of Rivia karakterinde izlediğimiz The Witcher, ilk sezonu ile büyük beğeni toplamıştı. Netflix dizisinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich, ikinci sezonun büyük ölçüde Geralt’ın gençliğine odaklanacağını söyledi.

Popüler bir roman ve daha da popüler bir video oyun serisinin ardından dizi dünyasında kendine yer bulan The Witcher, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı çok satan kitap serisini takip ediyor. Oyuncu kadrosu, hikaye anlatımı, görsel ve işitsel efekt dahil pek çok yönden beğeni toplamayı başaran dizi, ilk sezonundaki çoklu zaman çizelgesi nedeniyle kafaların biraz karışmasına neden olmuştu.

Neyse ki, ikinci sezonda ilk sezon kadar yoğun bir zaman atlaması olmayacak. Hatta dizi tek bir zaman çizelgesi üzerinden ilerleyecek. Bu da, kim kimdi, bu ne ara oldu tarzı soruları sormaktan diziye konsantre olamayan izleyiciler için iyi bir haber olsa gerek.

The Witcher'ın ikinci sezonunda tek bir zaman çizelgesi olacak

Başrolünde Henry Cavill’ı izlediğimiz The Witcher’ın yaratıcısı ve baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich, merakla beklenen yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Hissrich’e göre ikinci sezon, büyük ölçüde Geralt’ın kökenlerine odaklanacak ve kahramanımızın nasıl Witcher olduğu hakkında bizlere yeni bilgiler sağlayacak. Kısacası dizinin ikinci sezonunda, Geralt’ın gençlik yıllarına heyecan ve gizem dolu bir yolculuğa çıkacağız.

Öte yandan The Witcher’ın yeni sezonda, orijinal hikayeden bazı yeni karakterlerle de tanışacağız. Dizi, Geralt'ın büyüdüğü ailesini, Eskel, Lambert ve Coen gibi arkadaşlarını ve kendisi için bir baba figürü olan Vesemir'i de ekranlara taşıyacak, ancak bu karakterler muhtemelen şimdiki zamanda tasvir edilmeyecek.

Yeni sezon, büyük ölçüde Geralt’ın kökenlerine odaklanacak ve güçlerini nasıl kazandığını anlatacak

Ciri ve Geralt nihayet birinci sezonun sonunda bir araya gelmişti. Kitaplardan bildiğimiz kadarıyla Geralt, Vesemir ve diğer Witcher’larla çalışması yapması için Ciri'yi Kaer Morhen'e geri getiriyor. Bu, Ciri'nin eğitimini, gençken Geralt'ın eğitiminin flashback’leri ile birleştirmek için harika bir fırsat sağlayabilir.

The Witcher’ın ikinci sezonu, COVID-19 salgını nedeniyle prodüksiyon çalışmalarındaki aksamalara rağmen 2021 yılında yayınlanacak. Birkaç gün önce basına yansıyan bazı haberler, çekimleri süresiz olarak askıya alınan dizinin üretime yeniden başlayacağı yönündeydi, ancak Netflix tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.