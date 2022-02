CD Project Red'in Eski Çalışanları Yeni Oyun Stüdyosu Kurdu

CD Project Red'in eski çalışanları yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Yeni stüdyonun üreteceği ilk oyuna dair ilk detaylar, stüdyonun kurucu ortağından geldi.

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisi gibi oldukça popüler oyunların yaratıcısı CD Project Red’in (CDPR) eski çalışanları, yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Henüz yolun çok başında olan "Rebel Wolves" isimli stüdyoya dair ilk detaylar geçtiğimiz çarşamba günü paylaşıldı.

Stüdyonun ortak kurucularından Konrad Tomaszkiewicz, yeni oyun stüdyosuna dair The Verge'e açıklamalarda bulundu. Tomaszkiewicz'in söyledikleri, özellikle de The Witcher severleri oldukça heyecanlandırabilecek cinsten.

Oyun, The Witcher 3: Wild Hunt'ın manevi bir halefi olabilir

Tomaszkiewicz’in söylediklerine göre Rebel Wolves’un ilk oyunu, The Witcher 3: Wild Hunt’ın manevi bir halefi niteliğinde olabilir. Stüdyonun ilk oyununu "karanlık bir fantezi, hikaye odaklı açık dünya AAA RPG" şeklinde tanımlayan Tomaszkiewicz, oyunun daha önce The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 ekibinde çalışan, şimdi ise Rebel Wolves'un diğer kurucu ortağı ve anlatı yönetmeni olan Jakup Szamałek'in yeni bir franchise'ına dayandığını ifade ediyor.

Tomaszkiewic’in, "The Witcher 3'ün Blood and Wine ek paketine benzer bir kapsama sahip olacak, ancak çok daha az doğrusal olacak" dediği oyunun PC, PS5 ve Xbox Series X/S'de yayınlanması planlanıyor.

Ancak Rebel Wolves’un henüz yolun çok başında olması sebebiyle kesin bir şeyler söylemek için oldukça erken. Rebel Wolves’u kendisinin finanse ettiğini ve stüdyonun bu yolculukta onlara katılacak partnerler aradığını ifade eden Tomaszkiewicz, asıl hedeflerinin yaklaşık 80 kişilik bir kapasiteye sahip olan orta büyüklükte bir stüdyo yaratmak olduğunu kaydediyor. Stüdyo’nun ilk oyunu için ise Tomaszkiewicz 2025 yılını işaret ediyor.

Geliştiriciler, oyunların üzerinde söz hakkına sahip olacak

"İnsanların birbirini desteklediği ve birbirinin büyümesine yardımcı olduğu, her sesin önemli olduğu bir yer yaratmak istiyoruz” şeklinde kaydeden Tomaszkiewicz, Rebel Wolves’ta önemli kararların şeffaf bir şekilde alınacağını ve her geliştiricilerin, daha önce hiç konuşmadıkları bir yöneticinin vizyonunu uygulamaktansa beraber yarattıkları oyunlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olacağını ifade ediyor.

Cyberpunk 2077’de yaşanan sorunların aksine, doğru planlama ve olanaklar sayesinde hiç sorun olmayan büyük, kapsamlı oyunlar yaratılabileceğini belirten Tomaszkiewicz, Rebel Wolves’ta yönetici ve geliştiricilerin birlikte çalışacağını; ortak amaçlarının ise iş ortamı ile kişisel yaşam arasındaki dengenin sağlanması olacağını kaydediyor. Oyun yaratma sürecinin son derece zorlayıcı olduğunu aktaran Tomaszkiewicz, yine de aynı zamanda bu süreçten zevk alabilmenin mümkün olabileceğini de sözlerine ekliyor.