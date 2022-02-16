Cyberpunk 2077 1.5 Güncellemesi Yayımlandı: İşte Yenilikler

Sorunlu bir çıkışın ardından devasa güncellemelerle oynanabilir seviyeye getirilen Cyberpunk 2077, bugün yeni bir güncelleme daha aldı. Oyun, yeni 1.5 güncellemesiyle her anlamda iyileştirme ve geliştirme yaşadı ve yeni içeriklere kavuştu.

CD Projekt RED’in uzun süre yolunu gözlediğimiz oyunu Cyberpunk 2077, ne yazık ki çıkışı pek de başarılı yapamadı. İlk sürümü hatadan geçilmeyen oyun, yayımlanan yeni güncellemeler sayesindeyse günümüzde çok fazla hatayla karşılaşmadan oynanabilir hale geldi. Fakat oyunda halen büyük eksiklikler bulunuyordu.

Hikâyesi ve dünyasıyla benzersizliğini kanıtlayan Cyberpunk 2077, bu benzersizliği daha iyi deneyimlememiz için bugün devasa 1.5 güncellemesini aldı. CD Projekt RED tarafından yayımlanan yama notlarına göre oyunda sayısız noktada hata düzeltmeleri ve oynanış geliştirmeleri yapıldı ve oyuna yeni içerikler eklendi. Oyunu oynamayanların bir şans daha vermesini, bitirenlerinse oyunu yeniden indirmelerine neden olacak güncelleme notlarından öne çıkanlar şu şekildeydi:

Cyberpunk 2077 1.5 güncellemesi neler sunuyor?

Oyuna eklenen yeni içerikler:

Şehirdeki apartmanlar artık kiralanabilecek. Kiralamak için öncelikle ‘Playing for Time’ görevinin yapılması zorunlu olacak.

Darra Polytechnic Umbra (taarruz tüfeği) ve Budget Arms Guillotine (hafif makinalı tüfek) isimli 2 yeni silah

Kang Tao Jue, Tsunami Gaki, Arasaka Kanetsugu ve Handyman isimli dört yeni silah dürbünü

15 yeni tüfek ağzı

Fotoğraf modunda yeni pozlar

Şehirde yapılan güncellemeler:

Yapay zeka, artık yakın ve uzak dövüşte daha iyi pozisyon alacak ve tepki gösterecek.

Bazı yapay zeka karakterleri, kendisine hedef alınması durumunda savaş durumuna geçebilecek.

Zamanda ilerleme artık karakterlerin, cihazların, çevrenin ve sahnelerin durumlarını güncelleyecek.

Kalabalıkların tepkileri, yol bulmaları ve kaybolmalarında iyileştirmeler yapıldı.

Araçlara Gaz + Fren + Direksiyon kombinasyonuyla ‘Burn Out (lastik yakma)’ modu eklendi.

Fren sisteminde güncelleme yapıldı.

Motor ve şanzıman simülasyonu iyileştirildi.

Motosikletlerde iyileştirmeler yapıldı.

Trafiğin akışında geliştirmeler yapıldı.

Trafik, artık panik durumlarında tehlikeden kaçmaya çalışacak.

Oynanışta yapılan değişiklikler:

Ekonomide iyileştirmeler yapıldı.

Giyilebilir eşyaların fonksiyonları dengelendi ve iyileştirildi, modifikasyonların sayısı ayarlandı.

‘Kolay’ oyun zorluğu bir tık daha zorlaştırıldı.

Dövüş, hackleme, yapay zeka karakterleri, özellikler, oyuncu mekanikleri, araçlar, silahlar, arayüz ve siber donanımlarda iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıldı.

Görevlerde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Açık dünyada kalabalıkların çeşitliliği artırıldı, durumlara ilişkin iyileştirmeler yapıldı.

Grafik tarafında yapılan değişiklikler:

Suyun görünümü ve suyla etkileşim iyileştirildi.

Hava durumu sistemi geliştirildi.

Etrafta bulunan toplanabilir eşyaların sayısı, oyuncuların görevlere odaklanması için önemli ölçüde azaltıldı.

PC oyuncuları için G tuşuyla aktif edilebilen “Yürüme” seçeneği eklendi.

Variable Rate Shading (VRS) özelliği aktif edildi.

Oyunun minimum sistem gereksinimleri NVIDIA GeForce 700 serisinin desteğinin kesilmesi nedeniyle GTX 970 ekran kartına yükseltildi.

Windows 7 kullanıcıları için 15 Haziran’dan sonra güncelleme yayınlanmayacağı açıklandı.

Yeni nesil konsollar için 5 saatlik ücretsiz deneme sürümü yayımlandı.

İşte yeni güncellemeyle oyunun resmi oynanış videosu:

Cyberpunk 2077’nin detaylı yama notlarına ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.