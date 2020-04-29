The Witcher 3'te Geralt, Neden Tamamen Çıplak Görünmüyor?

CD Projekt RED çalışanları, The Witcher 3'te Geralt'ın neden cıscıbıl görünmediğine açıklık getirdi. Oyunun ana kahramanı, bazı cüretkâr sahnelerde yer alsa da asla tamamen çıplak görünmüyor.

The Witcher 3'te Geralt'ın banyo sahnesi epey bir ses getirmişti. Öyle ki Netflix'in The Witcher dizisinde dahi benzer bir sahne yer alıyordu. Ancak, Geralt'ın popüler RPG oyununda asla tamamen çıplak görünmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Geliştirici CD Projekt Red şimdi, bunun nedeni hakkında konuştu.

The Witcher 3 geliştiricileri, kısa süre önce gerçekleşen bir Twitch yayınında ve oyunun sitesinde Geralt'ın neden hiç çırılçıplak görünmediğine açıklık getirdi. Oyunun tasarımcılarından Philipp Weber, stüdyoların oyunları yayınlamak istediği çeşitli ülke ve bölgelerde bazı karmaşık kısıtlamaları ilk neden olarak öne sürüyor.

The Witcher 3'ün çıplaklık içeren sahneleri derecelendirmeye takıldı

Almanya'da oyun derecelendirmelerinden sorumlu olan Eğlence Yazılımı Düzenleme kuruluşu (USK) gibi bazı kurumların, oyunlarda çıplaklık ve özellikle de çıplak karakterleri oynayabilme noktasında bazı özel yönergeleri bulunuyor. Bu nedenle The Witcher 3'te Geralt'ı hiç tamamen çıplak göremesek de bazı NPC'leri (oyuncu olmayan karakterler) görebiliyoruz.

CDPR topluluk yöneticisi Carolin Wendt de kısıtlamaları doğrulayarak çıplak karakterleri kontrol etmenin derecelendirmede kilit bir nokta olduğunu belirtti. Wendt, oyuncuların çıplak karakterlerle oynamasının daha büyük bir risk oluşturabildiğini belirtti. Buradaki risk faktörünün gençlerin psikolojik gelişimlerinin bozulma ihtimaline referans verdiği düşünülüyor.

USK'ya göre oyuncuların çıplak karakteri oynadığı veya NPC'lerin kıyafet giyip giymediğinin önemsenmesini etkileyen test kriterleri var, bu nedenle Geralt (veya Ciri) The Witcher 3'te hiç çırılçıplak görünmüyor. Geliştiricinin Cyberpunk 2077'de çıplaklığı nasıl işleyeceği de merak konusu. Stüdyo henüz bu konuda yorum yapmadı.