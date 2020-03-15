The Witcher 3 İçin Geliştirilen Harika Doku Modu

Polonya merkezli oyun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından 5 yıl önce piyasaya sürülen The Witcher 3, halen birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Ayrıca bazı mod geliştiricileri de oyunun nispeten yaşlanan grafikleri üzerinde çalışıyor.

CD Projekt Red tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen ve hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin beğenilerini kazanmayı başaran The Witcher 3’ün 5 yaşına basmasına artık çok az bir zaman kaldı. Ancak mod geliştiriciler, artık yavaş yavaş yaşlanmaya başladığını söyleyebileceğimiz oyunla ilgili oldukça göz dolduran işler yapmaya devam ediyor.

Bu modlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde 11.0 güncellemesini yayınlayan The Witcher 3 HD Reworked Project Toussaint. The Witcher 3 için geliştirilen doku modunda oyunun orijinal tarzı korunurken dokular ve modeller üzerinde yeniden çalışılarak grafiklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Daha yüksek kalitede daha keskin grafikler

Oyunun grafikleri üzerinde geliştirmeler yapan mod, daha kaliteli keskinlik ve daha detaylı nesneler için 4K çözünürlüklü dokular sunuyor. Mod kapsamında arazilerin, binaların, kayaların, suyun, bitkilerin, NPC’lerin ve hatta hayvanların üstünde dahi çalışılıyor. Yukarıdaki videodan da aradaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz.

Modun yaratıcısı Halk Hogan PL, The Witcher 3 HD Reworked Project’in bu yaz yayınlanacak olan ‘12.0 Ultimate’ güncellemesiyle birlikte sona ereceğini dile getirdi. Hogan, “Son 5 yılda edinilen deneyimlerin birikimi olacak. The Witcher 3’ü elimden gelen en yüksek grafik seviyesine çıkaracağım. Sizi şaşırtacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Geliştirici stüdyo, 2020 Eylül’de çıkacak olan Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bu evrene eklenecek yeni bir oyun ihtimali kısa zamanda pek mümkün gözükmüyor. Ancak yeni nesil konsollar ve güçlenen PC donanımlarıyla birlikte belki bir gün The Witcher 3’ün remaster sürümü çıkar.