The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition'ın PlayStation fiyatına devasa zam geldi.

Dün akşamki Gamescom etkinliğiyle birlikte günümüz grafiklerine sahip remaster versiyonu duyurulan ve yeni DLC’sinden fragman gelen The Witcher 3: Wild Hunt, 11 yıl geçmesine rağmen hâlen çok sevilen bir oyun konumundaydı. Bu da günümüzde de sıkça satın alındığı anlamına geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ancak bugün The Witcher 3 ile alakalı moralleri bozacak bir gelişme yaşandı. The Witcher 3’ün Complete Edition sürümüne PlayStation Store üzerinden devasa bir zam yapıldı. İşte yeni fiyatı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

The Witcher 3'ün yeni fiyatı

Column 1 Yeni fiyatı Eski fiyatı The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 999 TL 2.149 TL

Oyunun bugünden önceki fiyatı 999 TL’ydi. Ancak gelen yeni zamla birlikte 2.149 seviyesine kadar çıktı. 11 yaşındaki bir oyuna bu kadar para vermek zorunda kalmak maalesef oyuncular için moral bozucu bir durum. Zammın oranı %115 seviyesinde.