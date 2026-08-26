Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

The Witcher 3'e PlayStation'da Devasa Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition'ın PlayStation fiyatına devasa zam geldi.

The Witcher 3'e PlayStation'da Devasa Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dün akşamki Gamescom etkinliğiyle birlikte günümüz grafiklerine sahip remaster versiyonu duyurulan ve yeni DLC’sinden fragman gelen The Witcher 3: Wild Hunt, 11 yıl geçmesine rağmen hâlen çok sevilen bir oyun konumundaydı. Bu da günümüzde de sıkça satın alındığı anlamına geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ancak bugün The Witcher 3 ile alakalı moralleri bozacak bir gelişme yaşandı. The Witcher 3’ün Complete Edition sürümüne PlayStation Store üzerinden devasa bir zam yapıldı. İşte yeni fiyatı.

İçerikten Görseller

The Witcher 3'e PlayStation'da Devasa Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı
Ekran Resmi 2026-08-26 11.20.51

The Witcher 3'ün yeni fiyatı

Ekran Resmi 2026-08-26 11.20.51

Column 1 Yeni fiyatı Eski fiyatı
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 999 TL 2.149 TL

Oyunun bugünden önceki fiyatı 999 TL’ydi. Ancak gelen yeni zamla birlikte 2.149 seviyesine kadar çıktı. 11 yaşındaki bir oyuna bu kadar para vermek zorunda kalmak maalesef oyuncular için moral bozucu bir durum. Zammın oranı %115 seviyesinde.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com