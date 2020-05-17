The Witcher 3 Redux'ın Yeni Sürümü Yayınlandı

Bir modder tarafından The Witcher 3 Redux Mod'un yeni bir sürümü yayınlandı. Yeni sürümde çok sayıda düzeltme, ek ve geliştirme yer alıyor. Yeni sürümde 'Active Shield' yeniden işler hale geliyor.

Modder ‘Aleks Vuckovic’, The Witcher 3 Redux Mod'un yepyeni bir sürümünü yayınladı. Modder'a göre, yeni sürümde çok sayıda oyun düzeltmesi, ekleme, ince ayar ve iyileştirme yer alıyor. Bilmeyenler için söyleyecek olursak, The Witcher 3 Redux, CD Projekt RED’in en son RPG oyunu için bir oyun revizyon modu. Modun temel amacı, hazırlığın çok önemli olduğu yerlerde oynanabilirliğin daha gerçekçi ve daha içten olmasını sağlamak.

Daha fazla ayrıntıya girmek gerekirse, The Witcher 3 Redux Version 2.7, Aktif Kalkan'ı (Active Shield, Alternatif Quen) yeniden işler hale getiriyor. Ayrıca Supercharged Quen Discharge efektine biraz daha görsel bir hava katıyor. Dahası, hipnoz bağışıklığının hipnoz efekti yoluyla Geralt'ı hâlâ Drain'le vurduğu sorunu da gideriyor.

Yeni sürümün diğer özellikleri

Ayrıca, bu son sürümde bomba atma eylemlerinin arasında artık bir gecikme bulunmuyor. Dahası, Version 2.7, mini patron ve patron insan düşmanlarının Vitality (canlılık) bonusunu ve Rosa var Attre’nin sağlığını azaltıyor. Bunun haricinde Aktif Kalkan'ın gücü artık Stamina'ya (Dayanıklılık) değil, yalnızca Sign Intensity'ye (İşaret Yoğunluğu) bağlı olacak. Şifa miktarı bundan böyle Stamina tarafından kontrol edilecek.

Bütün bunların yanı sıra 'Grandmaster Wolf Gear' (Büyük Usta Kurt Kıyafeti), 'Grandmaster Bear Gear' (Büyük Usta Ayı Kıyafeti), 'Grandmaster Feline Gear' (Büyük Usta Kedi Kıyafeti) gibi öğelerin zarar verme bonuslarında azalma bulunuyor.

2015 yılının mayıs ayında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, 2019 yılının aralık ayında ABD’de %554 büyüme elde etti. Yine aynı dönemde ve aynı bölgede The Witcher kitap serisi yıldan yıla %562 büyümeyle tırmanışa geçti. Verileri sağlayan endüstri takip şirketi NPD Group’un analisti Sartori Bernbeck, bu olayın; şirketlerin nasıl bir yol izleyerek niş ürünleri daha da yükseltebileceğine dair örnek olduğunun altını çizdi.

The Witcher 3 Redux Version 2.7'yi buradan indirebilirsiniz.