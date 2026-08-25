En çok beklenen oyunlardan biri olan The Witcher 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceğine dair CD Projekt'ten bilgiler paylaşıldı.

CD Projekt imzalı The Witcher, oyun dünyasının en sevilen serilerinden biriydi. The Witcher 3’ün 2015 yılında çıktığını görmüştük. Yıllar önce duyurulan 4’üncü oyun da büyük heyecanla bekleniyordu. Şimdi ise bu oyun hakkında oyuncuları iyice heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

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Projekt Red'in Eş CEO'su Michał Nowakowski tarafından yayınlanan yeni bir video kapsamında The Witcher 4’ün ne zaman piyasaya sürülmesinin planlandığına dair bilgiler paylaşıldı.

2028 yılı içinde piyasaya sürülecek

Yapılan açıklamalara göre stüdyo, The Witcher 4’ü 2028 yılı içerisinde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Geliştirici ekip uzun yıllardır projenin üzerinde çalışıyor olsa da ilk kez resmî olarak bu kadar net bir takvim paylaşıldığını görüyoruz.

Daha önce projenin Unreal Engine 5 ile geliştirildiğini doğrulayan ve çeşitli teknik videolarla oyuna dair ufak detaylar gösteren şirket, çıkış tarihi konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Bu yüzden hâlâ kesin bir tarih paylaşılmış değil. Yine de bekleyenler üzerindeki belirsizliği kaldırdığı için güzel bir haber.

Takvimde 2028 yılı işaret edilse de oyun severlerin o tarihe kadar tamamen eli boş kalmayacağı da kesinleşti. CD Projekt Red, Gamescom etkinliği kapsamında The Witcher 3 için geliştirdiği ve Songs of the Past adını taşıyan yeni genişleme paketini sergilemeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni genişleme paketinin ise 2027 bitmeden geleceğini söylüyor.