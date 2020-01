Netflix, Sevilen Dizi The Witcher’ın Animesini Duyurdu

Yakın dönemde The Witcher serisini dizi olarak ekranlarına taşıyan ve büyük başarı yakalayan Netflix, şimdi de bir The Witcher anime filmi çekmeye karar verdi. Yapımın ismi The Witcher: Nightmare of the Wolf olacak.

The Witcher bir bilgisayar oyunu olarak romanlarından daha başarılı olmuştu. Polonya folklöründen izler taşıyan bu sert fantastik kurgu, Netflix dizisi haline gelmesiyle birlikte çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Netflix de markanın başarısını hem Uzakdoğu pazarında daha tanınır olmak hem de halihazırda platformda olumlu bir hava yaratan seriden daha fazla kazanma amacında. Bu nedenle de yeni bir The Witcher yapımı daha hazırlık aşamasında.

The Witcher’ın Anime Filmi Geliyor

Netflix, The Witcher’ın 2. Sezonu olacağını neredeyse ilk sezon yayına girer girmez duyuruldu. Öte yandan firma bir diğer The Witcher yapımı olan The Witcher: Nightmare of the Wolf üzerinde de çalışıyor. Serinin arkasında ise Legend of Korra’yı yapan ekip var.

Netflix’in genel olarak 'geek'lere hitap eden NX hesabından atılan bir tweete göre yapımda bütün kıtayı tehdit eden bir tehlikeyle yüzleşmek bir kez daha Witcher’a kalacak. Net bir isim kullanılmasa da hepimizin aklına Witcher denildiğinde Geralt geldiği için muhtemelen başrol Geralt olacak. Ayrıca The Witcher dizisinin yapımcısı ve senaristi de bu yapımda yer alacak.

“Söylentiler doğru, yeni bir Witcher hikayesi yapım aşamasında! Anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, bizi Kıta’yı tehdit eden yeni bir tehditd götürecek. Sizlere Witcher takımı @LHissrich ve @BeauDeMayo ve Legend of Korra’nın arkasındaki stüdyo Studio Mir tarafından sunuluyor.”

Netflix The Witcher’dan memnun

Netflix daha önce yaptığı açıklamalarda The Witcher’ın başarısından dolayı mutlu olduğunu açıklamıştı. Hatta o açıklamalarda seri “Devasa yeni marka” olarak adlandırılmıştı. Hissrich, Twitter’da yaptığı açıklamada anime filmi yaklaşık 1 yıldır bir sır olarak sakladığını, Netflix’in daha elinde nasıl başarılı bir seri olduğunu bile bilmeden animeye başladığını söyledi.

The Witcher serisinin ilk sezonu büyük ilgi görse de serinin karmaşık zaman çizgisi, seyircilerin ne olup bittiğini tam olarak anlamasını biraz güçleştirmişti.