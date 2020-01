Netflix’in büyük beğeni toplayan yeni dizisi The Witcher’ın, Game of Thrones’tan daha iyi olup olmadığı tartışması bir kenara dursun, bugün iki fantastik seri arasında bir bağın olduğunu öğrendik: Night King! (Gece Kralı) Üstelik bu bağ, The Witcher'ın kalitesi açısından bir hayli önemli.

Bugünlerde kafanızı nereye çevirseniz, Netflix’in The Witcher dizisine ait bir şey görüyorsunuz. Geralt of Rivia karakterini canlandıran Henry Cavill, bu rol için yaratıldığını kanıtlarcasına bir oyunculuk sergiliyor. Halihazırda roman ve video oyunlarından kemik bir hayran kitlesine sahip olan The Witcher evreni, İngiliz aktörün önderliğindeki Netflix uyarlaması ile adını çok daha geniş bir kitleye duyurdu.

Lauren Schmidt tarafından yaratılan seri, fantastik unsurları, dev prodüksiyonu ve yüksek profilli oyuncu kadrosu nedeniyle sık sık HBO’nun epik dizisi Game of Thrones ile kıyaslanıyor. Bana kalırsa, bu iki diziyi aynı teraziye koymak için henüz çok erken. Zira GoT’un arkasında -sekizinci sezonu saymazsak- şaheser olarak nitelendirebileceğimiz koskoca bir 7 sezon bulunuyor. The Witcher ise daha yolun başında; ancak umut verici sinyaller verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine de GoT ile aynı mertebeye yükselip yükselmeyeceğini zaman gösterecek.

GoT'un Night King'i, The Witcher'ın dövüş sahnelerini tasarlamış

Bugün, The Witcher ve Game of Thrones arasında bir bağ dokusunun olduğu ortaya çıktı. Vladimir Furdik, The Witcher’ın kamera arkasında dövüş koreografı olarak görev yapıyor; ancak Game of Thrones hayranları onu Night King, yani Gece Kralı’nı canlandıran aktör olarak daha iyi tanıyabilir. Kişisel Twitter hesabından Yennefer karakterine hayat veren Anya Chalotra ile kendi fotoğrafını paylaşan Furdik, dizi hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Game of Thrones’un ilk beş sezonunda dublör koordinatörü olarak çalışan Furdik, efsanevi dizide hayat verdiği Night King karakteri ile büyük bir beğeni toplamıştı. Şimdi Game of Thrones’taki deneyimlerini bir başka fantastik seri The Witcher’a aktaran Furdik, ilk sezondaki neredeyse her dövüş sahnesini kendisi tasarladı. Buna rağmen dizinin hayranları, ikinci sezonda Furdik’ten mahrum kalacak. Zira 50 yaşındaki Slovak oyuncu, kısa bir süre önce Instagram’daki bir takipçisine The Witcher’dan ayrıldığını söyledi; ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.