Televizyon dünyasını adeta yerinden oynatan The Witcher dizisi hakkında hayranların kafasında soru işaretleri oluşmaya devam ediyor. Hayranlar, ilk sezonun ardından gelecekte karşılaşacakları senaryolarla ilgili tahminlerde bulunmaya başladılar bile. Akıllardaki bir soru da Triss Merigold karakterinin gelecekte ne kadar büyük bir role sahip olacağı.

The Witcher’ın dizi uyarlamasında Anna Shaffer’ın canlandırdığı Triss Merigold karakteri, Netflix dizisinin ilk sezonunda kendisine yankı uyandıran bir yer bulamamıştı. Oyunlarda başrollerden biri olan kızıl Triss Merigold karakterinden farklı bir yol izleyen dizi uyarlaması, bazı hayranların kafalarında soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Aslına bakacak olursak Triss Merigold’un kitaplardaki rolü ve görünüşü de dizidekiyle oldukça yakın. Dizinin de kitaplardan uyarlandığını göz önünde bulundurduğumuzda şu ana kadar oldukça yerinde bir yol izlendiği söylenebilir.

Triss karakterinin ikinci sezonda daha büyük bir role sahip olup olmayacağı henüz kesin değil. Elbette Triss’in oyunlarda çokça yer alması da bu soruyu cevaplamayı oldukça güç hale getiriyor. Tabii bu durumu etkileyen en büyük faktör, dizinin ikinci sezondan itibaren izleyeceği yol olacak. The Witcher kitaplarının yazarı Andrzej Sapkowski de dizinin yapımında fikir danışmanı olarak görev alıyor. Bu nedenle dizinin izleyeceği yolun, oyunlardan ziyade kitaplarla bir olacağı düşünülüyor.

Dizinin ilk sezonu büyük ölçüde birinci ve ikinci kitapları konu alıyor

Triss’in üçüncü kitapta oldukça aktif bir role sahip olduğunu düşünecek olursak, dizinin ikinci sezonunda daha sık karşımıza çıkacağını öngörebiliriz. Triss, her ne kadar ikinci sezonda daha aktif bir rol alacak olsa da oyunlardaki kadar büyük bir yer kaplayacağı ön görülmüyor. Yennefer karakteri, kitaplarda genel olarak Triss’ten daha büyük bir yere sahip ve dizide de benzer bir yol izleneceği tahmin ediliyor.

The Witcher dizi versiyonunun yapımcısı olan Lauren Hissrich, yakın bir zamanda yaptığı açıklamalarda dizinin tahmin edilenden farklı bir yol izleyebileceğini ve Triss karakterinin en az 3 sezon boyunca ekranlarda kalacağını belirtti.

Dizi, kitapları şu ana kadar oldukça yakından takip etti. Mevcut bilgilerden ve ipuçlarından yola çıkacak olursak, dizide Triss karakterinin kitaplardan daha fazla ve oyunlardan daha az yer alacağı tahmin edilebilir. Fakat Triss’in üçüncü kitaptaki yerini göz önünde bulunduracak olursak dizinin ikinci sezonunda daha fazla karşılaşacağımız kesin gibi duruyor.