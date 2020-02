Netflix'in efsane seriyi ekranlara taşıdığı yapım The Witcher, ikinci sezonunda Geralt of Rivia'nın Vesemir'ine de hayat verecek. Bazı iddialara göreyse bu rol için Star Wars'un efsane ismi Mark Hamill'e teklif götürüldü.

Netflix’in 2019’un aralık ayında yayınladığı The Witcher dizisi, bazı insanlardan oldukça olumlu eleştiri alırken bazılarından epey kötü eleştirilere maruz kaldı. Netflix’in dizisi, özellikle efsane serinin hikâyesini ilk sezonda akıcı bir şekilde anlatamadığından dolayı eleştirildi.

Tüm bu eleştirilere rağmen dizinin prodüksiyonu ve kalitesi oldukça beğenildi. Tabii dizinin birinci sezonunu beğenmeyip ikinci sezonunu merakla bekleyen bir kitle de oluştu. The Witcher’ın ikinci sezonundaysa özellikle The Witcher oyunlarında fazlasıyla sevdiğimiz bir karakter kendisine yer bulacak: Vesemir.

Vesemir rolü için Mark Hamill'e teklif götürüldü iddiası:

Vesemir, The Witcher serisinde yakından takip ettiğimiz Geralt of Rivia’nın en büyük akıl hocası ve eğitmeni. Seride oynadığı rol sayesinde de birçok insan tarafından sevilen bir isim. İşte bu efsane ismi ekranlara taşımak için de bazı haberlere göre başka bir efsane isme teklif götürüldü.

We Got This Covered’ın yaptığı habere göre Netflix, The Witcher’ın ikinci sezonunda hayat bulacak Vesemir karakteri için Mark Hamill’e teklif verdi. Haberin henüz bir doğruluğu bulunmasa da Star Wars serilerinden tanıdığımız efsane ismi The Witcher’da görme şansımızın olması bizi epey heyecanlandırıyor.

Aslında bundan önce de Mark Hamill, The Witcher’da Vesemir’i oynamak istediğini belirten bir tweet paylaşmıştı. Dizinin yapımcısı Lauren S. Hissrich’in Vesemir’i anlatan tweetine cevap veren Hamill, bir hayranının “Belki de Mark Hamill tarafından canlandırılabilir” sözlerine “Bunun ne olduğu veya ne hakkında olduğunu bilmiyorum ancak benim tarafımdan oynanmalı sözüne katılıyorum” şeklinde cevap vermişti.

Elbette Mark Hamill, hayranına verdiği cevapta mizah yapıyordu. Ancak daha sonra resmi The Witcher Twitter hesabı, Mark Hamill’in yüzünün Vesemir’e yapıştırıldığı bir fotoğraf paylaştı. Tabii bu da bir şakaydı. Tüm bunlara rağmen Mark Hamill’i The Witcher’da gerçekten görebilecek miyiz, bunu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.