TVLine tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Netflix, normalde 5. sezonuyla veda edecek olan Lucifer'ın 6. sezonu için çalışıyor olabilir. TVLine tarafından yapılan habere göre yapımcılar ve Netflix, yeni sezon için ilk görüşmelere başladı.

Günümüzün en popüler dizilerinden biri olan Lucifer, üçüncü sezon sonunda Fox ile yolları ayırıp Netflix’in bünyesine katılmıştı. Ne yazık ki buradaki yayın hayatı da kısa sürecek olan dizi için Netflix, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada dizinin 5. sezonunun aynı zamanda son sezon olacağını duyurmuştu.

Alınan final kararı, her ne kadar dizinin seyircilerini üzse de Netflix, en azından şimdiye kadar kararından geri dönmemişti. Şimdiye kadar dedik çünkü yeni bir habere Netflix, Tom Ellis liderliğindeki dizinin altıncı sezonuyla devam etmesini istiyor. TVLine tarafından paylaşılan habere göre yapımcılarla Netflix, sevilen dizinin yeni sezonu için görüşmelere başladı.

3. sezonda iptal kararı alınan Lucifer’ın 6. sezonu gelebilir:

Son zamanlarda sosyal medyada dizinin final yapmaması için hayranlar tarafından büyük çaplı bir kampanya yürütülüyordu. Görünüşe göre dizinin yapımcıları ve Netflix, sosyal medyadaki hayranların isteklerine kulaklarını tıkayamadılar ve 6. sezon için bazı planlar yapmaya başladılar.

Bu noktada olası bir yeni sezon, muhtemelen 2021 yılı içerisinde Netflix ekranları üzerinden izleyicilerle buluşacaktır. Normalde 3. sezon sonunda Fox tarafından iptal kararı alınan Lucifer, olası bir 6. sezonla birlikte ömrünü iki katına çıkarmış olacak.

Şimdiye kadar dizinin 5. sezonu hakkında ortaya atılanlara göre 4. sezon sonunda sorunlarını kendi kendine çözmek için uzaklaşmaya karar veren Havva, yeni sezonda geri dönecek. Bu noktada Joe Henderson da daha önce yaptığı bir açıklamada bu iddiaları doğrulayarak “Umuyorum ki bu Havva’yı son görünüşünüz değildi” demişti.

Lucifer’ın şimdiye dek yayınlanan ilk dört sezonu, şu anda Netflix üzerinden izlenebiliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak olan yeni sezon da yine Netflix üzerinden izlenebilecek.