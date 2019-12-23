The Witcher, Netflix'in IMDb Puanı En Yüksek Dizisi Oldu

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin fantastik roman serisi The Witcher, popüler oyun serisinin ardından şimdi de dizi olarak ekranlara taşındı. The Witcher, Netflix'in IMDb'de en yüksek puan alan yapımı oldu.

Kitapların yakaladığı popülerliğin ardından 2007 yılında oyun dünyasına taşınan The Witcher oldukça beğeni toplayarak gözleri üzerine çekmişti. Netflix, The Witcher'ın potansiyelini gördü ve Superman ile adını duyuran Henry Cavill’ı, Rivialı Geralt olarak izleyicilerin karşısına çıkardı. Uzun süredir beklenen dizi, dün tüm dünyada Netflix tarafından yayınlandı.

Dizi, hayranlar tarafından beğeni topladı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıca Netflix'in IMDb'de en yüksek puan alan dizisi oldu ve yayıncının Stranger Things, Peaky Blinders, Black Mirror, The Crown, Ozark ve Haunting of Hill House gibi diğer iddialı yapımlarının önüne geçti.

Netflix'in IMDb'deki en yüksek puanlı dizileri:

The Witcher – 8.9 Stranger Things – 8.8 House of Cards – 8.8 Peaky Blinders – 8.8 Narcos – 8.8Black Mirror – 8.8 The Haunting of Hill House – 8.7 The Crown – 8.7 Daredevil – 8.6 Dark – 8.6 Mindhunter – 8.6 BoJack Horseman – 8.6 The Punisher – 8.5

Çoğu dizi için IMDb hayran derecelendirmeleri genellikle önden yükleniyor. Yani The Witcher'ın puanının zaman içinde düşmesi bekleniyor. HBO’nun Çernobil dizisi daha önce 9.7 puanla IMDb'de en yüksek puanlı dizi olmuştu, ancak dizinin puanı sonradan 9.4'e kadar geriledi.

The Witcher zaman içinde birkaç puan kaybetse bile muhtemelen 8.6 ve 8.8 puanla yine Netflix dizileri arasında zirvede kalacaktır. Netflix'in yeni dizisinde ne kadar mantıklı bir karar verdiğini görüyoruz ve umarız çıtayı daha da yukarıya taşıyarak beklentileri karşılar.