The X-Files dizisi geri dönüyor

Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler, efsane dizi The X-Files’ı yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Proje, modern bir yaklaşımla geliyor.

The X-Files dizisi geri dönüyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

The X-Files, modern bir yorumla yeniden doğuyor. Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler, kült diziyi yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Proje, Disney çatısı altında geliştiriliyor ve yayın platformunun Disney+ olması bekleniyor.

Orijinal dizinin yaratıcısı Chris Carter, projeye doğrudan katılmasa da Coogler’a destek veriyor. Yeni versiyon, klasik dizinin “açıklanamayan olaylar” atmosferini koruyacak ancak çağdaş toplumsal temalarla zenginleşecek.

Henüz resmi bir oyuncu kadrosu açıklanmadı. Gillian Anderson ve David Duchovny’nin geri dönüp dönmeyeceği belirsiz. 2027 yılı, potansiyel yayın tarihi olarak konuşuluyor.

Ryan Coogler, bu projeyi tutkuyla sahiplendiğini belirtiyor. Paranormal olaylar, komplo teorileri ve karanlık atmosferiyle X-Files, yeni nesil izleyiciye güncellenmiş haliyle ulaşmayı hedefliyor.

Disney

