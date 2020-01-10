Thermaltake'ten Ofis Görünümlü Oyuncu Koltuğu

Oyun sektörünün önemli isimlerinden "Thermaltake", yeni oyuncu koltuğunu duyurdu. "CyberChair E500" olarak isimlendirilen bu ürün, görünüş itibarıyla bir ofis koltuğu olsa da sunduğu özelliklerle oyunseverler için tasarlanmış durumda.

Video oyun sektörü, özellikle de son birkaç yıldır iyi bir gelişme gösterdi. Bilgisayar donanımlarının gelişmesine paralel olarak yol alan oyun sektörü, pek çok oyun tutkununu kendisine bağlamış durumda. Hal böyle olunca da tüketiciler, oyun sektörü için hem donanım hem de çevre birimlerine çok büyük paralar harcıyorlar.

Oyun sektörünün genişlemesiyle birlikte popüler olan ürün çeşitlerinden bir tanesi de oyuncu koltukları. Saatler boyunca oyun oynayan tüketiciler için hazırlanan koltuklar, fazlasıyla rahat ve ergonomik oluyor. Böylelikle oyunseverler, saatler boyunca hiçbir yerleri tutulmadan oyun oynayabiliyorlar. Şimdiyse Thermaltake, oyuncu koltuklarının kabalığından hoşlanmayan oyunseverler için özel bir oyuncu koltuğu üretti.

CyberChair E500 olarak isimlendirilen bu oyuncu koltuğu, CES 2020 etkinliklerinin son gününde tüketicilerle buluştu. Görünüş itibarıyla ofis koltuğunu andıran ürün, dayanıklılık ve ergonomik yapı bakımından oyuncu koltuklarıyla eşdeğer seviyede. Böylelikle Thermaltake, bazı oyuncuların nefret ettiği oyuncu koltuğunun kabalığını bir kenara iterek, şık ancak bir o kadar da işlevsel olan koltuğunu piyasaya tanıtmış oldu.

CyberChair E500'ün en dikkat çeken noktası, koltuğunun neredeyse tümüyle hava alabilecek şekilde tasarlanmış olması. Böylelikle oyuncular, uzun kullanım sonunda terlemiyorlar. Ancak CyberChair E500'ün faydaları bununla sınırlı değil. CyberChair E500, bir oyuncu koltuğu hangi ayarlamaları sunabiliyorsa aynılarını sunabiliyor. Bu oyuncu koltuğu, görünüş itibarıyla ofis için görünüyor olsa da işlevsellik açısından oyunseverler için geliştirildiğini gösteriyor.

CyberChair E500'ün arka kısmı, 117 dereceye kadar rahatlıkla yatabiliyor. Ayrıca bu oyuncu koltuğunun kol dayama bölümleri hem yükseklik hem genişlik açısından istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Ayrıca yakın zamanda yeni bir oyuncu koltuğu almayı düşünüyorsanız, kısa bir süre daha CyberChair E500'ü bekleyebilirsiniz.

Thermaltake, yeni oyuncu koltuğu ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu ürünün şubat ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani oyunseverler, sadece sayılı günler sonra bu ürüne sahip olabilecekler. Ancak bu ürünü satın almak isterseniz, yüklü bir ödeme yapmanız gerektiğini belirtmek gerekiyor çünkü Thermaltake, CyberChair E500'ün fiyatını 599.99 dolar (yaklaşık 3.520 TL + vergiler) olarak açıkladı.