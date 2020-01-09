Philips Hue, CES 2020’de Yeni Özelliğini Tanıttı

Aydınlatma denilince hepimizin aklına ilk gelen isimlerden biri olan Philips firması akıllı aydınlatma uygulaması Hue ile Tüketici Elektroniği Fuarı’nda yer aldı. Tüketici tarafından oldukça olumlu yönde dönüşler alan Hue, yeni güncellemeleriyle detaylı olarak tanıtıldı. Philips aynı zamanda yeni dış mekan aydınlatmalarını da duyurdu.

2012 senesinin sonlarına doğru piyasaya sürülen Philips Hue ürününü bilmeyenler için bir akıllı ampul olarak tanıtmamız mümkün. O günden bu yana yeni teknolojiler geliştirme konusunda oldukça sıkı çalışan Philips, CES 2020’de mevcut ürün Philips Hue Play HDMI Sync Box’a gelen yenilikleri tanıttı.

Küçük bir kutu şeklindeki cihaz televizyona bağlanıyor ve ekranda gördüğünüz içerik ışıklarıyla odanızın ışıklarının senkronize olmasını sağlıyor. Filmler, oyunlar ya da izlenen videolar bu kutudan geçerek oturduğunuz odadaki ışığın parlaklık ve renk ayarı otomatik olarak ayarlanıyor. Bu da izleyici için bütünleştirici bir seyir deneyimi sunuyor.

Cihazda yer almayan sesli komut sistemi ise aslında haberimizin esas konusu olan kısım. Eskiden ses kontrolü için herhangi bir destek sağlamayan kutu, yeni bir güncellemeyle beraber artık resmi olarak Siri, Alexa ve Google Assistant’ı destekler hale gelecek. Mevcut kullanıcıların yapması gereken tek şeyse yeni güncellemenin gelmesini beklemek olacak. Bunun yanında kızılötesi bir kumanda sisteminin de kutu içeriğine ekleneceği açıklandı.

Yeni dış mekan aydınlatmaları da tanıtıldı

CES 2020’de tanıtılan bir diğer yenilik de Philips’in yeni dış mekan aydınlatmaları oldu. Lily XL ve Echonic ismini alan yeni serilerde düşük voltaj seçenekleri olacağı da duyuruldu. Lily X spot ışığı, daha büyük ve güçlü bir aydınlanma sağlarken, Econic ise düşük voltajlı bir ışık çıkışına sahip. Mart ayında satışa başlayacağı düşünülen ürünlerin ABD fiyatları sırasıyla 139,99 dolar ve 129,99 dolar olacak.