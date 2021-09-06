THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı İstifa Etti

Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre son toplantısını düzenleyen Aşçı, toplantıdan sonra istifa dilekçesini imzaladı ve kurumdan ayrıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye, temmuz ayında oldukça zor bir süreçten geçti. Ülkemizin dört bir yanında başlayan orman yangınları, hepimizin yüreğinin yanmasına yol açtı. Yanan bölgelerde yaşayan halk ise gelmeyen yardımlar nedeniyle isyan etme noktasına geldi. Ayrıca, o dönemde en çok tartıştığımız kurumlardan bir tanesi de Türk Hava Kurumu'ydu. Ormanlarımız cayır cayır yanarken THK'ya ait uçakların kullanılmaması, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

THK, bir süredir kayyum heyetiyle yönetiliyordu. Kayyum heyetinin başında da Cenap Aşçı bulunuyordu. Aşçı, yangınların birbiri ardına patlak verdiği o günlerde yaptığı açıklamalarla da gündeme oturmuştu. Gerek yangınlar sırasında bir düğünde olduğunu söylemesi gerekse uçaklarla ilgili açıklamaları, Aşçı'nın eleştiri oklarının merkezine oturmasına yol açmıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cenap Aşçı'nın istifa ettiği duyuruldu

Sözcü’den Yusuf Demir'in haberine göre THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan sonra da odasını toplayan Aşçı, istifa dilekçesini imzalayarak kurumdan ayrıldı. Böylelikle Türk Hava Kurumu'nun en tartışmalı döneminde kurumun bir numarası olan isim, görev sürecini sonlandırmış oldu.

Sözcü'nün servis ettiği haber ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Kurumu'nun sosyal medya hesaplarına ve resmi internet sitesine baktığımızda, herhangi bir açıklama göremiyoruz. Benzer bir durum Cenap Aşçı'nın sosyal medya hesaplarında da mevcut. Ancak kısa bir süre içerisinde konuyla ilgili bir açıklamanın yapılması ve istifa olayının nihayete erdirilmesi bekleniyor.