CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, birkaç gündür aranan THODEX isimli borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, bu açıklamalarında soruşturmanın kapsamının genişletildiğini ve Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından birine imza atarak ortadan kaybolan THODEX isimli kripto para borsasının CEO'su Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle aranmasına devam ediliyor. Arama sürecinin ne noktada olduğu bilinmiyor olsa da emniyet kaynaklarından gelen son haberler, THODEX yatırımcıları için az da olsa umut veriyor gibi görünüyor. Zira yatırımcının parasını alarak yurt dışına kaçan CEO'nun yakalanmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk tarafından yapıldı. 4 teknik ekibin kurulduğunu ve bu ekiplerin Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya giderek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Öztürk, dün 4 ülkede toplantılar gerçekleştirildiğini ve Tiran'da olduğu düşünülen THODEX CEO'sunun yakalanmak üzere olduğunu ifade etti.

Özer yakalanırsa ne olacak?

Türkiye'de ilk sayılabilecek kripto para vurgunu, hala çok büyük bilinmezliklere gebe. Öyle ki şirket CEO'sunun battığı mı yoksa yatırımcının parasını alarak mı kaçtığı bile hala tam olarak bilinmiyor. Hal böyle olunca da vurgunun ne denli büyük olduğu, kaçırılan paranın ne olduğu, yatırımcıların paralarının iade edilip edilmeyeceği gibi sorular, hala yanıtsız kalıyor.

Kripto para piyasaları ile ilgilenen internet fenomeni ve önemli isimler, insanların bu tür durumlarda ne yapacaklarından ziyade, kripto para gibi yüksek riskli yatırım araçlarında neler yapılmaması gerektiğini sürekli açıklıyorlar. Buna göre özellikle de kredi ile kripto para alma, borçlanma ya da bütçeyi aşacak şekilde yüklü alımlar üzerinde duran ekonomistler, yatırımcıların bunlardan uzak durmaları gerektiğini ifade ediyorlar.