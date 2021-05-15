TRT Haber, kaynak olarak üst düzey emniyet yetkililerini gösterdiği bir haberinde, bir süredir Arnavutluk'ta aranan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonlarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Özer'in yakalandıktan sonra 48 saat içerisinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftaların en önemli gündem maddelerinden biri, Thodex isimli yerli kripto borsası üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıktı. Borsanın 400 binden fazla kullanıcısının mağdur edildiği olayda baş şüpheli ise Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer olmuştu.

108 milyon dolar ile ülkeden kaçarak Arnavutluk'a giden Özer, bir süredir kırmızı bülten ile aranıyordu. Arnavutluk polisine arama çalışmalarında destek olmak için ülkemizden de ekipler Arnavutluk'a gitmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Özer'i yakalatana 50 bin euro ödül verileceği duyurulmuş, CEO'nun Arnavutluk'ta iletişime geçtiği görüntülenen 'kırmızı montlu adam' da yakalanarak sorgulanmıştı.

Operasyonlarda sona yaklaşıldı:

Arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken gelen bilgilere göre Özer'e yönelik operasyonlarda artık sona yaklaşıldı. Son olarak kiminle birlikte saklandığının da tespit edildiği söylenen Özer, TRT Haber'in üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre birkaç gün içerisinde CEO Türkiye'ye teslim edilmiş olacak. Haberde aynı zamanda destek için Aranvutluk'a giden ekiplerin geri döndüğü bilgisi de yer alıyor.

Özer yakalandıktan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgilerin de paylaşıldığı haberde, "Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak. Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek. Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak'' ifadelerine yer verildi.