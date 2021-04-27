Gündemi sarsan THODEX isimli kripto para borsası vurgununa ilişkin yeni detaylar açığa çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz ile görüşen bir tanığa göre bu borsa, dolandırıcı olduğunu zaten çok daha öncesinde belli etmiş. Ancak gizli kapaklı yapılan işler, sürecin bu noktalara gelmesine yol açmış.

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu meselelerin başında gelen THODEX isimli kripto para borsasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesi yazarlarından İsmail Saymaz, kripto para vurgununun nasıl yaşandığına tanıklık eden bir kişinin anlattıklarını paylaşarak, borsanın bugüne kadar neler yaşadığını ve vurgunun nasıl bangır bangır geldiğini gözler önüne serdi.

İsmail Saymaz, söz konusu haberinde konuştuğu kişinin kimliğini açıklamıyor. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamaların çok önemli olduğunu, ne gibi durumlar yaşanması durumunda bir borsadan uzak kalınması gerektiğini özetlediğini açıkça belirtmek gerekiyor. Zaten Saymaz bu süreci "THODEX'te her yol var" başlığıyla veriyor. Peki THODEX olaylarının derinlerinde neler yatıyor?

İşte THODEX'in arka planda yaptığı usulsüzlükler ve bazı ilginç detaylar

Yaşanan sürece tanıklık eden bir kişi, THODEX'in mimlenmiş bir borsa olduğunu söylüyor. İddialara göre bankalar, THODEX'in kurumsal hesaplarından yapılan ödemeleri kabul etmemişler. Bunun nedeni ise Güney Kıbrıs merkezli bu hesaptan bahis sitelerine ödeme yapılmasının açığa çıkması nedeniyle hesabın ifşa olması ve bankaların işlem yapmayı kabul etmemesiymiş.

Öte yandan, şirketin bir telefon numarası olduğunu ancak bu telefon numarasının asla kullanılmadığını söyleyen tanık, müşterilere bant kayıtları ile cevap verildiğini, taleplerin çok geç yanıtlandığını ifade ediyor. Hatta bir süre sonra müşterilerin e-postalara yönlendirildiğini söyleyen tanığa göre bu durum, yönetim tarafından pek de önemsenmiyormuş. Hatta nisan ayından çok daha önce yaşadığı mağduriyet nedeniyle hakkını aramaya çalışan ve kripto paralarının çalındığı bir müşteri, THODEX ofisine polislerle birlikte gitmiş. Ancak Faruk Fatih Özer, ofiste bulunuyor olmasına rağmen o müşteriyle görüşmemiş.

Bahsi geçen tanığın dikkat çeken iddialarından bir tanesi de paralel hesaplarla ilgili. İddialara göre bir kullanıcı, THODEX'teki Ethereum cüzdanındaki paranın görülmediğini fark ediyor. Bunun üzerine borsa ile iletişime geçen müşteri, bir hafta gibi bir süre boyunca oyalanıyor. Bunun nedeniyse, borsada Ethereum kalmamış olması. Tanık, THODEX'in müşterilere ait paraları izinsiz bir şekilde diğer borsalara soktuğunu, buralarda işlemler yapıldığını belirtiyor. Ayrıca sürecin en başından beri kardeşinin karşısında olduğunu söyleyen abi de bu konuda pek masum değilmiş gibi görünüyor.

İddialara göre abi Güven Özen, kendi banka hesabı üzerinden dışarıdan çalışılan kişilere bazı ödemeler yapıyormuş. Hem abiye ait işletmedeki çalışanların hem de THODEX çalışanlarının bir çatı altında bulunduğunu söyleyen tanık, zaman zaman yatırımcıların paralarının vergi kaçırmak ya da kara para aklamak için kullanıldığını, işlem sonunda da bu paranın yerine konduğunu söylüyor. Demek ki bu paralar, bir noktadan sonra yerine konamamış.

THODEX'in gündem olmasını sağlayan meselelerden bir tanesi de yaptığı bir çekilişti. Şirket, bu çekiliş kapsamında bir adet Porsche vereceğini açıklamış, yatırımcı çekmeye çalışmıştı. Ancak tanığın yaptığı açıklamalara göre bu çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilmemiş. Bunun için de ABD'de kurulan paravan şirketin kullanıldığını söyleyen tanık, temsili çekilişler yapıldığını, bu çekilişlerin kazananlarının ise genelde sahte hesaplar olduğunu ifade ediyor. Haliyle Porsche çekilişinde kimseye araç verilmemiş.

Tüm bunlar birer iddia olsa da anlatılanların gerçekten önemli olduğunu açıkça söylemek gerekiyor. Görünen o ki THODEX'in başındaki isim Faruk Fatih Özer, neler yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar düşünerek bugünlere gelmeyi başarmış. Ancak daha önce de benzerleri yaşadığımız gibi bu dolandırıcılık girişimi de bir yerde tıkanmış ve süreç, tam da bugünkü noktaya gelmiş durumda.