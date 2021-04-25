Thodex Hakkında 2019'da Suç Duyurusunda Bulunulmuş

Kırmızı bülten ile aranan CEO'su Faruk Fatih Özer'in yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı ve binlerce insanı mağdur bırakan Thodex olaylarında oldukça ilgi çekici bir bilgi ortaya çıktı. Thodex hakkında 2019'da 'Çiftlik Bank gibi olacak' denerek suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yerli kripto borsası Thodex'te geçtiğimiz günlerde kullanıcılar hesaplarına erişimlerde sorunlar yaşamaya başlamış, ardından problemler büyüdükten sonra şirket bir açıklama yaparak 'işlemlerin birkaç gün süre ile durduğunu' söylemişti. Bu açıklamanın ardından ise bir anda şirketin CEO'sunun yurt dışına kaçtığı haberleri ortaya çıkmış, gündem bir anda değişmişti.

65 kişinin gözaltına alındığı olayda CEO Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı ve çalışmalar şu an bulunduğu tespit edilen Arnavutluk'ta yoğunlaşmış durumda. Son olarak ise geçtiğimiz gün Özer'in kaldığı otel tespit edildi ve operasyon düzenlendi ancak Özer'in operasyon öncesinde kaçtığı anlaşıldı. Özer'in arama çalışmaları devam ederken ve binlerce mağdur sürecin nasıl sonlanacağını merak ederken, Thodex'in 'ilk mağduru' ortaya çıktı.

'Çiftlik Bank gibi olacak, yurt dışı yasağı koyun':

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberinde, 2019 yılında Thodex mağduru olan ve suç duyurusunda bulunan bir kişiye yer verildi. 9 Temmuz 2019 tarihinde o dönemde adı Koinex olan borsaya yine o dönemde değeri 30 bin TL olan 1,6 milyon adet Dogecoin yatıran B.B. isimli şahıs, ertesi gün kontrol ettiğinde hesabının boşaltıldığını gördü ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.

B.B.'nin suç duyurusunda 'Çiftlik Bank gibi bir durumun yaşanması olasıdır. Böyle bir skandalın ve mağduriyetlerin yaşanmaması için yurt dışına çıkış yasağı konmasını arz ederim' ifadeleri yer alıyordu.

Tabii ki o dönemde konuyla ilgili herhangi bir karar alınmaması üzerine mağdur B.B. işin peşini bırakmadı ve adını değiştirerek Thodex olan Koinex ile her iki şirketin de adreslerinin ve telefon numarasının aynı olduğunu ifade ederek yine bir dilekçe oluşturdu. Ancak konu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldı.