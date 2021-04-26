Türkiye'deki borsa benzeri internet siteleri için altyapı desteği sunan Arbitrai CEO'su Ali Sermet Taşdöğen, Türkiye'deki kripto para borsaları ile ilgili konuştu. Taşdöğen, pek çok şirketin kurucusunu tanıdığını, vatandaşların bunları tanısa, birlikte oturup çay bile içemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayı olarak tarihe geçmek üzere olan THODEX isimli kripto para borsası ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bu tür şirketler için teknolojik altyapı desteği sağlayan bir şirket olan "Arbitrai"nin CEO'su Ali Sermet Taşdöğen'in Hürriyet'e yaptığı açıklamalara göre bu tür borsalara para yatırmak, pek de akıl alır bir durum değil.

Türkiye'de kurulan kripto para borsalarının çoğunun kurucusunu tanıdığını söyleyen Ali Sermet Taşdöğen, bu insanları tanıyan bir vatandaşın para vermeyi bırakın, birlikte çay bile içmeyeceğini ifade ediyor. Bu tür organizasyonların eski bankerler gibi kurulduklarını, ne teknolojik ne de finansal güçlerinin olmadığını söyleyen Taşdöğen, yatırımcının parasıyla ev ve araba alanların olduğunu, hatta kimilerinin bu paralarla maaş ödediklerini söylüyor.

Abi ve ablanın ifadesinden hiçbir şey çıkmadı

THODEX isimli borsaya yönelik operasyonlar da devam ederken firari olan CEO Faruk Fatih Özer'in abi ve kız kardeşi de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra konuyla ilgili bilgilerine başvurulan aile yakınları, kendilerine yönelik suçlamaları reddederken kendilerinin de mağdur olduklarını savundular. Bu bağlamda Serap Özer'in şirketin mali işlerinden sorumlu olduğu, Güven Özer'in ise şirketin resmi olmayan ortağı olduğu iddia ediliyordu.

Öte yandan, THODEX davasında ne gibi gelişmelerin yaşanacağı ve yatırımcıyı nelerin beklediği şu an için büyük bir sır. Kolluk kuvvetleri, Arnavutluk'ta olduğu ifade eden firari sanık Faruk Fatih Özer'in yakalanması için elinden geleni yapıyorlar. Hatta son bilgilere göre kırmızı bülten çıkarttırılan Özer'in yakalanması için özel ekiplerin kurulduğu ifade ediliyor.