Görevimiz Tehlike serisinin sabırsızlıkla beklenen yeni filminin ilk tanıtım fragmanı bugün yayınlandı. Görevimiz Tehlike 7, 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.

Aksiyon filmlerinin en başında gelen serilerinden Görevimiz Tehlike, günümüzde hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Tom Cruise’un başrolünde olduğu aksiyon serisi, bugünse pek çok aksiyon severi sevindirecek bir haberle geldi. Görevimiz Tehlike’nin yeni filminden ilk tanıtım fragmanı bugün yayımlandı.

Normal şartlarda Eylül 2022’de çıkacağı açıklanan fakat sonrasında ertelenen Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (Görevimiz Tehlike 7) filminin fragmanı şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Aksiyonun dorukta olduğu fragman şu şekildeydi:

Görevimiz Tehlike 7 fragmanı:

Görevimiz Tehlike 7, oyuncu kadrosunda Tom Cruise’un yanı sıra Ethan Hunt, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Mark Gatiss ve elbette Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames gibi isimlere yer verecek. Film, ilk Görevimiz Tehlike filminden esintilere yer verecek ve serinin ‘zirvesi’ olacak.

Görevimiz Tehlike 7’nin fragmanı bugün yayımlanmış olsa da filmin çıkışına halen bir yıldan uzun bir zaman var. Film, 14 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek. Fragmanın bu denli erken paylaşılmasının nedeniyse daha farklı. Yukarıda gördüğümüz fragman, geçtiğimiz gün sızdırılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı.