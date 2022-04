Marvel hayranlarının iple çektiği Thor: Love and Thunder'ın tanıtım fragmanı en sonunda yayımlandı. Eğlenceyle doldurulan fragman, Thor ve Guardians of the Galaxy ekibinin karşısına çıkacaklar hakkında birkaç ipucu verdi.

Marvel Sinematik Evreni'nin önümüzdeki dönemde sinemalara gireceği iki yeni filminden biri olan Thor: Love and Thunder, bugün en sonunda ilk tanıtım fragmanına kavuştu. Marvel Entertainment tarafından paylaşılan fragman, Thor'un Thor'luğunu gösterdiği bazı eğlenceli sahnelere yer verdi. Filmde göreceğimiz aksiyonun eksik bırakıldığı fragman, aynı zamanda elbette Guardians of the Galaxy ekibini de Thor ile birlikte gösterdi. Film, tanıtım fragmanıyla birlikte Thor severlerin sabrını daha da zorlamaya başladı. Marvel'ın yeni fragmanı şu şekildeydi: Thor: Love and Thunder tanıtım fragmanı Karakteriyle gönlümüzde yer kazanan Thor'u en son gördüğümüzde New Asgard'ı Valkyrie'nin ellerine bırakmış ve Guardians of the Galaxy ile evrende yolculuğa çıkmıştı. Fragmanda da gördüğümüz üzere ekip, hiç de beklenmeyen noktalarda yine başlarını bir şekilde derde sokan olaylarla karşılaşacak. Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz'da sinemalara geliyor.

