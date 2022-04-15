Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. ile hayatımıza kattığı Erşan Kuneri karakterini konu alacak dizinin yayım tarihi bugün açıklandı. Dizi, 13 Mayıs'ta sevenleriyle buluşuyor.

Bir yıldan uzun süre önce Netflix’te yayımlanacağı duyurulan, Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. ile hafızalara kazınan karakteri Erşan Kuneri’yi konu alan yeni dizisi bugüne kadar bir çıkış tarihine kavuşamamıştı. Karakterle aynı olacak şekilde ‘Erşan Kuneri’ ismiyle yayımlanacak dizinin yayın tarihi, en sonunda bugün açıklandı.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Erşan Kuneri’nin 13 Mayıs’ta yayımlanacağını duyurdu. Platform, bununla birlikte Erşan Kuneri’nin imzasını taşıyan iki sayfalık nota da yer verdi. Kuneri’nin 13 Mayıs 2022’ye de işaret eden o notları şu şekildeydi:

Erşan Kuneri'den bir not:

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri, karakterimizin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.