Instagram CEO'su Adam Mosseri, bir Threads gönderisinde uygulama için bir API üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu da yakın zamanda Threads için yeni uygulamalar ve eklentiler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Instagram patronu Adam Mosseri, ekibinin Threads ile ilgili yeni planlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre X'e rakip olan mikroblog platformu için API geliştiriliyor. Böylece içerikler daha da zenginleşecek, uygulamanın bazı eksikleri de giderilebilecek.

Gazeteci Casey Newton'ın bir başka kullanıcı ile Threads'te TweetDeck benzeri bir deneyimin olmaması üzerine gerçekleştirdiği sohbete dahil olan Mosseri, yaptığı paylaşımda "Üzerinde çalışıyoruz. Çekincem, daha fazla yayıncı içeriği ve o kadar da fazla olmayan üretici içeriği anlamına gelecek olması ama yine de yapmamız gereken bir şey gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Mosseri'nin haberlere olan yaklaşımı farklı

Daha önce yaptığı açıklamalarda Mosseri, Threads'in haberlere karşı olmadığını ancak aktif olarak haberleri öne çıkarmaya çalışmayacağını belirtmişti. Sosyal medya platformları ve haberlerin geçmişteki bağlarına baktığımızda, üçüncü parti uygulamaların haber üreticileri için kritik önem taşıdığını görüyoruz. Üçüncü parti araçları kullanan haber üreticileri, Twitter, LinkedIn, Facebook gibi platformlarda anında paylaşım yapmak için API bağlantılı uygulamalar kullanıyor. Threads gibi daha yeni platformlarda ise haberleri kendilerinin paylaşması gerekiyor. Bu da pek ideal bir durum değil.

Öte yandan içerik üreticileri de gönderileri için farklı araçlara ihtiyaç duyabiliyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde onlar da platformlara özgü bazı düzenlemeler yapabiliyor ya da içeriklerini platformdan platforma farklı şekilde özelleştirebiliyor. Bunun için de API entegrasyonu gerekiyor.

Threads geçtiğimiz günlerde aylık kullanıcı sayısının neredeyse 100 milyonu bulduğunu da açıklamıştı. Bir API geliştirilmesi durumunda ortaya çıkacak olan ekosistem sayesinde bu kullanıcı sayısı daha da artabilirken, platformu keşfetmek için yeni alternatifler de oluşacaktır. Threads'in açık medya protokolü olan ActivityPub ile entegrasyonu olması durumunda ise farklı platformlardan gönderileri de Threads'te paylaşılırken görmek mümkün olacak.