Threads, kullanıcıların çok istediği hashtag özelliğini kullanıma sundu. Platformdaki etiketler, kelime grupları şeklinde kullanılabilecek. Ayrıca boşluk ve özel karakterler de etiketlere eklenebilecek.

Instagram’ın yaz aylarında X’e (Twitter) rakip olarak çıkardığı Threads, her geçen yeni özellikler getirerek kullanıcı sayısını artırıyordu. Platformun daha önce ücretsiz gönderi düzenleme, GIF ve anket paylaşma gibi özellikler getirdiğini görmüştük.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, çok istenen bir özelliğin daha Threads’e geldiğini duyurdu. Artık platformda “tags” olarak adlandırılan ismi verilen etiket (hashtag) özelliği var.

Threads’in hashtag’lerinde özel karakterler ve boşluk kullanılabilecek

Threads’in etiketleri diğer platformda gördüğümüz hashtag’lerden biraz farklı. Kullanıcılar, gönderi oluştururken “#” simgesini kullanarak etiket ekleyebilecek. Ancak tek bir kelimeyle sınırlı olmayacak. Bunun yerine kelime grupları yazabileceksiniz. Ayrıca diğer kısıtlamalar da yok. Etiketlerde özel karakterler kullanabilecek, hatta boşluk bile bırakılabilecek.

Ancak etiketler, her bir gönderi için en fazla bir adet olabilecek. Yani paylaşacağınız gönderiye birden fazla etiket ekleyemeyeceksiniz. Platform, bu yüzden kullanıcılara paylaştıkları şeyi en iyi temsil eden etiketi kullanmasını öneriyor.

Threads’in yeni özelliği diğer uygulamaların hashtag’leriyle aynı amaca sahip. Mosseri, etiketlerin diğer insanlarla etkileşim kurmanın iyi bir yolu olduğunu söylerken bu şekilde benzer konularla ilgilenen kişilere daha kolay ulaşılabileceğini ekliyor.