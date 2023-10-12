Mark Zuckerberg, Threads'e gönderi düzenleme özelliği geldiğini duyurdu. Ayrıca sesli gönderiler de uygulamaya eklendi.

Meta’nın X’e (Twitter) rakip olarak sunduğu Threads, yeni özellikler alarak rakibine yaklaşmaya devam ediyor. Platform, şu ana kadar kronolojik akış, web versiyonu, gönderi arama gibi özellikler almıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde gündemdeki konuları içerecek “Topics” isimli bir yenilik de kazanacağı ortaya çıkmıştı.

CEO Mark Zuckerberg, platforma iki özellik daha geldiğini açıkladı. Bunlardan biri, X’e gelmesi yıllar süren düzenleme özelliği, diğeri ise sesli gönderiler.

Threads’teki gönderileri, herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan beş dakika içinde düzenleyebileceksiniz

9to5Google tarafından alınan bir ekran görüntüsü.

Zuckerberg’ün paylaşımına göre kullanıcılar artık Threads’te paylaştığı gönderileri düzenleme şansına sahip olacak. Düzenleme yapmak için ise beş dakika süre olacak. Eskiden Twitter olarak bilinen X, çok istenen bu özelliği uzun yıllar sonra 2022’de anca getirmişti. Üstelik bedava da değildi. Yalnızca Premium aboneleri kullanabiliyordu. Threads’te ise böyle bir durum yok. Tüm kullanıcılar ücretsiz bir şekilde düzenleme butonunu kullanabilecek.

Threads’e gelen bir diğer özellik ise sesli gönderiler oluşturma ve yanıt verebilme özelliği. Kullanıcılar, paylaşım yaparken artık karşılarına bir mikrofon işareti de çıkacak. Buraya bastıklarında sesli gönderi ve yanıt paylaşabilecek. The Verge yazarı Tom Warren tarafından paylaşılan bir örneğine buradan ulaşabilirsiniz

Düzenleme ve sesli gönderi özellikleri bugünden itibaren yavaş yavaş geniş çapta kullanıma sunulmaya başladı. Herkese gelmesinin biraz süre alabileceğini söyleyebiliriz.