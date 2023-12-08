Instagram Başkanı Adam Mosseri, en başlarda Threads uygulaması için düşünülen isimleri açıkladı. İsimler, şirketin başta Instagram'a benzer bir yaklaşım sergilemek istediğini ortaya koyuyor.

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sosyal medya devi Instagram, yaz aylarında Threads ismini verdiği mikroblog uygulamasını piyasaya sürmüştü. X’e (Twitter) direkt rakip olarak çıkan platform, en başlarda çok popüler olmuş, sonrasında ise ilgiyi kaybetmişti. Ancak son zamanlarda getirdiği özelliklerle kullanıcıları tekrar çekmeyi başardı ve 100 milyon kullanıcı seviyelerine çıktı.

Bugün ise Threads’le ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads hesabından uygulama için ilk düşünülen isimleri açıkladı.

Threads için “Epigram” ve “Textagram” isimleri düşünülmüş

Mosseri, yaptığı paylaşımda Threads için düşünülen ilk isimlerden birinin “Epigram” olduğunu ifade etti. Ayrıca hiçbir zaman açıklanmayan ve bazı kişilerin vazgeçmekte zorlandığı diğer isimlerden birinin ise “Textagram” olduğunu aktardı.

Ancak şirket, bunların hiçbirini kullanmayarak Threads’e yöneldi. İyi ki de böyle yapmış diyebiliriz çünkü her iki isim de pek kulağa hoş gelmiyor. Epigram’ın anlamı İngilizce’de “bir fikri zeki ve eğlenceli şekilde ifade eden kısa bir söz” olarak karşımıza çıkıyor. Textagram ise direkt olarak İngilizcede “metin” anlamına gelen “text” kelimesiyle “gram”ın birleştirilmiş hâli.

Meta’nın en başta bu uygulamada da Instagram gibi “gram” kullanmak istediği görülüyor. Ancak neyse ki bu takıntıdan vazgeçilmiş ve hem daha orijinal hem de konsepte uygun bir isim olan Threads tercih edilmiş.