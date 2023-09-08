Meta, mikroblog platformu Threads'e konu arama özelliği getirdi. Kullanıcılar artık bir terimle ilgili yapılan paylaşımları arama motoru üzerinden bulabilecekler. Ancak özellik, şu an için Türkçe desteğine sahip değil.

Yayınlandığı dönem büyük ses getiren ancak kısa sürede popülaritesini yitiren Meta'nın X rakibi mikroblog platformu Threads ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta, yeni sosyal ağ için önemli bir eksiği kapatmaya başladı. Meta patronu Mark Zuckerberg, kullanıcıların artık bir konuyla ilgili arama yapabileceklerini duyurdu. Ancak Threads'in arama özelliği, şimdilik dünya genelinde kullanılamayacak.

Threads'in en büyük eksiklerinden bir tanesi, konularla ilgili arama yapılamıyor olmasıydı. Kullanıcılar, bir terim aradıkları zaman sadece o terimle ilgili kullanıcılara ulaşabiliyorlardı. Yeni özellikleyse kullanıcılar artık bir arama yaptıklarında, o terimle ilgili yapılan paylaşımları da görebilecekler. Ama bu yeni özelliğin çok büyük bir eksiği var.

Şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca için kullanılabiliyor

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre konu arama özelliği, şu an için İngilizce ve İspanyolca için kullanılabilecek. Yukarıdaki ekran görüntüsü üzerinden örneklemek gerekirse; "dondurma" terimini aramanız halinde yine sadece kullanıcıları göreceksiniz. Ancak "ice cream" şeklinde bir arama yaparsanız, kişilerle birlikte konuyla ilgili yapılmış paylaşımları da görebileceksiniz. Yani dondurma yazıp içinde dondurma geçen paylaşımları bulmak ne kadar zor olabilir biz de bilmiyoruz...

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama, konu arama özelliğinin şu an için dağıtım aşamasında olduğunu ortaya koydu. Özelliğin İngilizce ve İspanyolca konuşulan "çoğu" ülkede kullanılabilir olduğunu söyleyen Zuckerberg, ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcının terim araması yapabileceğini söyledi. Özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği, Türkçe aramaların ne zaman yapılabileceği şimdilik bilinmiyor.

Threads'e yakın geçmişte gelen özellikler için: