Meta'nın mikroblog platformu Threads'in web sürümünün ne zaman yayınlanacağıyla ilgili açıklamalar geldi. İddiaya göre Threads'in web sürümü, bu hafta kullanılabilir olacak.

Meta'nın temmuz ayında yayınladığı X (eski adıyla Twitter) rakibi sosyal medya platformu Threads ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal, platformun web sürümünün bu hafta itibarıyla kullanıma sunulacağını iddia etti.

Aslında bu iddia çok da şaşırtıcı değil çünkü Instagram CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Threads'in web sürümü üzerinde çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Mosseri'nin açıklamasına göre web sürümün erken erişim versiyonu, dahili olarak da test ediliyordu.

Netleşmiş bir takvim yok

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Threads'in web sürümü için kesinleşmiş bir takvim de yok. Kaynaklara göre web sürüm bu hafta herkes için yayınlanabileceği gibi erteleme yoluna da gidilebilir. Platformdan resmi açıklama geldiğinde, Threads cephesinde neler yaşandığını hep birlikte göreceğiz.

Threads'in pek çok eksiği olduğu aşikâr. Uygulamanın mevcut halinde etiket veya terim arama gibi X'in en temel özellikleri bile yok. Ancak Mark Zuckerberg ve ekibi, mikroblog platformunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. İlerleyen dönemlerde, Threads'in eksiksiz bir uygulama haline geldiğini görebiliriz.

Threads'in en yeni özellikleri için: