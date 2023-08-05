Daha önce Threads'e gelmesi gereken özellikleri derleyip sizinle paylaşmıştık. Meta ekibi bu listede bahsettiklerimizin üstünü çizmeye başladı bile.

Kısa sürede devasa bir kullanıcı kitlesi kazanan Threads, son zamanlarda X’in (Twitter) patronu Elon Musk’ın dalga konusu oluyor. Bu da platformun, çıktığı ilk zamanlara nazaran kullanıcı kitlesinin bir kısmını kaybetmesinden kaynaklanıyor. Bunun üstesinden gelebilmek adına Meta, şirketin eksiklerini giderebilmek için çalışıyor.

Biz daha önce Threads’de görmek istediğimiz ve derhal eklenmesi gereken özellikleri sizlerle paylaşmıştık. Platform, gidişine bakacak olursak buradaki eksikleri kısa sürede giderecek gibi. Şu an için listemizdeki iki maddenin üstüne çizik atılacak gibi görünüyor; gelişmiş arama ve web sürümü.

Zuckerberg, kendi Threads hesabından duyurdu.

“Threads için iyi bir hafta. Buradaki topluluk, canlı ve uzun vadeli bir uygulama ortaya koymasını umduğum bir yolda ilerliyor. Önümüzde çok iş var fakat ekibin teslim hızı bizi heyecanlandırıyor. Arama ve web, önümüzdeki birkaç hafta içinde geliyor.”

Zuckerberg’ün açıklamasındaki arama, uygulamada hâlihazırda arama kısmı olduğundan dolayı gelişmiş aramaya işaret ediyor. Web sürümü de uzun zamandır beklenen bir gelişme. Zira her ne kadar paylaşımları ve profilleri tarayıcıda görüntüleme imkânınız olsa da mobildeki gibi uygulamada gezinme deneyimini henüz bilgisayarda yaşayamıyorsunuz.

Sizce Threads, kapattığı eksikleriyle birlikte uzun ömürlü bir uygulama olabilecek mi?

Threads kullanıyorsanız deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan ipuçlarını derlediğimiz içeriğimize aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşımlardan profil ayarlarına kadar birçok yararlı ipucunu bu içerikte bulabilirsiniz. Threads için “gelmesi lazım” dediğimiz özellikleri derlediğimiz içerik de üstte yer alıyor.