Mark Zuckerberg'ün Elon Musk ile arasını daha da açan sosyal medya platformu Threads, sadece son 6 günde aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşadı.

Instagram’ın Twitter rakibi yeni platformu Threads, en hızlı çıkış yapan platform olmuştu. Uygulama, beşinci gününde 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak yakın gelecekte kırılması zor bir rekora imza attı.

Öte yandan data.ai tarafından paylaşılan yeni veriler, platformun hızla kazandığı ivmeyi yine hızla kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir gerileme görüldü.

Threads’te düşüş başladı:

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine ev sahipliği yapıyordu. Son verilere göreyse bu sayı, geçtiğimiz salı ve çarşamba günlerinden bu yana %20’lik düşüş gördü.

Tek düşüş aktif kullanıcı sayısı da değildi. Platformu kullanmaya devam eden kullanıcıların burada geçirdikleri süre de aynı zaman aralığında büyük oranda düştü. Ortalama 20 dakika olan süre, 10 dakikaya geriledi.

Threads’i en çok indiren ülkeler de açıklandı:

data.ai, Threads’in en çok hangi ülkelerde indirildiğini de açıkladı. 12 Temmuz’a kadar olan iOS ve Google Play Store indirmelerini kapsayan verilere göre uygulama, en çok Hindistan’da indirildi.

Threads indirme sayısında dünyanın %33’ünü oluşturan Hindistan’ı %22 ile Brezilya ve %16 ile ABD takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralardaysa %8 ile Meksika ve %5 ile Japonya yer aldı.

Düşüşün nedeni uygulamanın şu anda çok boş olması olabilir, belki bunlar bir nebze kurtarır...: