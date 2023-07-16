Ortaya çıkan 13 sayfalık bir Threads dokümanıyla birlikte Threads’e gelecek üç önemli özellik sızdırıldı.

Mark Zuckerberg’in Threads platformunu Twitter’a gelen Tweet görüntüleme sınırından istifade etmek için 1 ay erken canlıya almasından ötürü platformun birkaç önemli özellikten mahrum olduğu aşikâr. Bunlardan en önemlisi de DM (direkt mesaj) özelliği.

Instagram patronu Adam Mosseri, daha önceden verdiği bir demeçte Threads’e DM özelliğinin yakın zamanda gelmeyeceğini belirtmişti. Görünüşe göre bu durum değişmiş zira Threads’e DM de dahil olmak üzere üç önemli özelliğin geleceği sızdırıldı.

Trend ve Başlıklar, geliştirilmiş arama yapma ve DM

Kaynak: Business Insider

Sosyal medya analisti Matt Navarra’nın Twitter gönderisine göre sızdırılan ve Business Insider’ın eline geçen 13 sayfalık bir Threads dokümanında, platforma gelmesi planlanan üç önemli özellik bulunuyor. Bunlar da bahsettiğimiz gibi Twitter’dakine benzer şekilde platformda hangi konuların gündem olduğunu görebileceğimiz bir Trend Topic bölümü, geliştirilmiş aramalar yapma ve direkt mesaj özelliği.

Ayrıca Threads, birden fazla hesap desteği, yalnızca takip ettiğiniz kişileri gösteren kronolojik sıralı bir akış, hashtag desteği ve gönderileri düzenleme olanağının da platforma getirileceğinin sözünü daha önceden vermişti.

Bütün bu özelliklerle birlikte Threads, sizce Twitter’ı tahtından edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.