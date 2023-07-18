Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads'e Twitter'dakine benzer görüntüleme sınırları gelebileceğini söyledi. Mosseri'nin açıklamasına göre bunun nedeni, platformda giderek artan spam gönderiler.

Bir süredir gündemden düşmeyen sosyal medya platformu Threads, tartışmalara yol açacak bir gelişme ile karşımızda. Instagram CEO'su Adam Mosseri, platformda son günlerde spam gönderilerin çoğalmaya başladıklarını tespit ettiklerini söyledi. Threads'in buna ürettiği çözüm, tıpkı Twitter'ınki gibi oldu. Threads kullanıcıları, günlük görüntüleme sınırları ile karşı karşıya.

Adam Mosseri'nin Threads üzerinden yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, spam gönderilerden korunmak için belirli kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderileri daha az görecekler. Mosseri, durduk yere içeriklere ulaşamayan kullanıcıların Threads'in destek bölümüne ulaşmaları gerektiğini söyledi. Yaşanan gelişmeyi görmezden gelmeyen Elon Musk ise Threads'in kararı ile dalga geçti.

Threads'in nasıl bir görüntüleme kısıtlaması yapacağı belli değil!

Adam Mosseri, görüntüleme kısıtlamasının nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu yüzden platformdaki görüntüleme kısıtlaması ile ilgili olarak, Twitter'daki gibi net bir şey söyleyemiyoruz. Hatta belki Threads, gönderilerin kısıtlanması yerine spam gönderilerle ilgili yepyeni bir düzenlemeyi kullanıma sunar. Tüm bunları zaman gösterecek.

Twitter'ın görüntüleme sınırı nasıl çalışıyordu?

Adam Mosseri'nin paylaşımı şöyle:

Spam saldırıları arttı, bu yüzden görüntüleme limitleri gibi konularda daha sıkı olmamız gerekecek. Bu da aktif kullanıcıları istemeden daha fazla sınırlamaya yol açacak. Bu tür bir sorunla karşılaşırsanız, bize bildirin.

Gelelim Elon Musk'ın tepkisine:

Elon Musk, Threads'in aldığı kararın paylaşıldığı bir gönderinin altına alaycı bir şekilde "Lmaooo" yazdı. Musk ayrıca, kopya anlamına gelen "copy" ifadesini de kullandıktan sonra kedi emojisi koydu. Gelişmeleri yakından takip eden Elon Musk'ın alaycı tavrı, ilerleyen dönemlerde de aynı şekilde devam edebilir gibi görünüyor.

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