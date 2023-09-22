Threads'in paylaşımları düzenlemeye yarayan özelliği ilk kez görüldü. Paylaşılan ekran görüntüsü, Threads'te yapılan bir paylaşımın ilk 5 dakika için düzenlemeye açık olacağını gösteriyor.

Meta'nın şimdilerde X olarak andığımız Twitter rakibi mikroblog platformu Threads, ilk lansmanında büyük ilgi görmüş olsa da sonrada popülaritesini kaybetti. Ekipse platforma yeni özellikler pompalayarak kullanıcı kazanmak için elinden geleni ardına koymuyor. Gelen son haberler ise X'teki en büyük sorunlardan birinin Threads'te şimdiden çözüleceğini gözler önüne seriyor. Bu yeni özelliğin kullanıcılardaki karşılığı şimdiden merak konusu oldu.

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, Threads kodlarında yaklaşmakta olan yeni bir özelliği keşfetti. Bu özellik; kullanıcıların, Threads'te yaptıkları paylaşımları düzenlemelerini sağlıyor. Bilirsiniz; Twitter'da paylaşımların düzenlenebilir olması yıllarca istenen bir şeydi ancak bu özellik bir türlü gelmedi. Şimdilerde ise sadece ödeme yapıp Premium abone haline gelen kullanıcılar, X'te yaptıkları paylaşımları düzenleyebiliyorlar.

İşte Threads'e gelecek düzenleme özelliğinin ilk ekran görüntüsü

Sızdırılan ekran görüntüsü, paylaşımla ilgili seçeneklerin bulunduğu menüye "Edit" seçeneği ekleneceğini gözler önüne seriyor. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, Threads'teki paylaşımı üzerinde değişiklik yapabilecek. Ancak burada önemli bir kısıtlama söz konusu. Paluzzi, düzenleme işlevinin sadece 5 dakikalığına geçerli olacağını söylüyor. Kullanıcı, paylaşım üzerinde düzenleme yapmak isterse, sadece ilk 5 dakika için zamanı olacak. Bu sürenin yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Bu arada; Threads'in düzenleme özelliğinin büyük bir sürpriz olmadığını söyleyelim. Instagram patronu Adam Mosseri, geçmişte yaptığı açıklamalarda paylaşım düzenleme butonunun kullanıcılara sunulacak özellikler arasında bulunacağını söylemişti. Sızdırılan ekran görüntüsü, bu yeni özelliğe öncelik verildiğinin açık bir göstergesi. Son olarak; Threads'in düzenleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağının bilinmediğini söyleyelim.