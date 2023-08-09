Website Planet tarafından yapılan bir analize göre kullanıcılarını kaybeden Threads, X'ten daha fazla etkileşim aldığını ortaya koydu. 30 marka üzerinde yapılan araştırma, şirketlerin Threads'te 8 kat daha fazla beğeni aldığını gsöterdi.

Meta, geçtiğimiz ay X’e eski adıyla Twitter'a rakip olacak metin tabanlı uygulaması Threads’i kullanıma sundu. Yeni uygulama en başta çok büyük ilgi görerek 100 milyon kullanıcıyı aşsa da zaman geçtikçe popülerliğini kaybetti. Mark Zuckerberg de yakın zamanda kullanıcıların yarısından fazlasının kaybedildiğini ifade etti.

Ancak Website Planet isimli bir firma tarafından yapılan bir analiz, Threads’in önemli oranda kullanıcı kaybetmesine rağmen X’ten daha çok etkileşim aldığını ortaya koydu.

Popüler hesaplar, Threads’te X’e oranla 8 kat daha fazla beğeni alıyor

30 marka, her iki platformdaki beğeni ve yorum sayıları baz alınarak karşılaştırdı. Sonuç olarak ise daha az takipçileri olmalarına rağmen Threads’te X’e oranla daha fazla etkileşim aldıkları ortaya çıktı. Bu durum, hesapların dördü hariç tamamında, yani %87’lik bir kısmında görüldü.

Website Planet, beğeni sayılarının da arasında büyük fark olduğunu söylüyor. Buna göre şirketler, ortalama olarak Threads’te X’e oranla sekiz kat daha fazla beğeni alıyor.

Örnek verecek olursak haber ajansı Reuters, Threads’te çok daha az takipçisi olmasına rağmen 6.5 kat daha fazla beğeni alıyor. Reuters’ın Twitter’da 25,6 milyon, Threads’te ise 550 bin takipçisi olduğunu belirtelim. Öte yandan Threads’te X’ten %85 oranında daha az takipçisi olan Red Bull ise Meta’nın platformunda 23 kat daha fazla beğeni almış.

Analiz, kullanıcı sayısında önemli bir düşüş yaşasa da Threads’in markaların etkileşimi konusunda öne çıkabildiğini gösteriyor. Bu verilerin şirketleri Threads’te paylaşım yapmaya teşvik edebileceğini söylemek mümkün. Uygulamanın gelecek yeni özelliklerin de katkısıyla istediği yerlere gelip gelemeyeceğini zamanla göreceğiz.