Türkiye'de erişime kapalı olan Threads'e reklamlar geldi

Meta, Threads’te reklam gösterimini küresel olarak tüm kullanıcılara açıyor. Platform, Instagram ve Facebook’tan sonra resmen para kazanma aşamasına geçti.

Meta, Threads’te reklam gösterimini artık tüm dünyadaki kullanıcılara açacağını duyurdu. Daha önce sınırlı testlerle ilerleyen reklam modeli, böylece platform genelinde aktif hâle geliyor. Bu adım, Threads’in “deneme” aşamasını geride bıraktığını gösteriyor.

Reklamlar, Threads akışında gönderiler arasında yer alacak ve Meta’nın mevcut reklam altyapısından beslenecek. Yani Instagram ve Facebook’ta reklam veren markalar, Threads kullanıcılarına da kolayca ulaşabilecek. Bu durum Meta için yeni bir gelir kapısı anlamına geliyor.

Kullanıcı tarafında ise tablo iki yönlü. Reklamlar, Threads’in ücretsiz kalmasını sağlıyor ancak platformun sade ve reklamsız yapısını seven kullanıcılar için bu bir dezavantaj olabilir. Meta’nın burada dengeyi nasıl kuracağı önemli.

Öte yandan bu hamle, Threads ile X (Twitter) arasındaki rekabeti de kızıştırıyor. Meta, reklam gelirleriyle Threads’i daha agresif şekilde büyütmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla özellik ve ticari adım görmek sürpriz olmayacak.