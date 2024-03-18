Rekabet Kurumu, Threads ve Instagram uygulamalarını birbirine bağlayarak hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi ile Meta hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada geçici tedbir kararı verildi.

Instagram kullanıcıları, Threads uygulaması için profil oluşturduklarında kullanıcı verileri, kullanıcı onayı talep edilmeksizin birleştiriliyordu. Bu amaçla da Rekabet Kurumu, Meta'ya yönelik olarak bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ilk alınan karar "geçici tedbir" oldu.

Meta'nın onay seçeneği sunmadan hesapları birleştirmesinin, soruşturma süreci tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağına hükmeden Rekabet Kurumu, bu nedenle de Meta için geçici tedbir kararı aldıklarını belirtti.

Meta'ya günlük 4,5 milyon TL ceza

Açıklamada, Meta'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hâle getirdiği ifade edildi.

Bu durumdan kaynaklı olarak Meta'nın hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabildiği, rakiplerin reklamverenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişiminin zorlaştığı, Meta'nın da bu çerçevede pazara giriş engeli oluşturduğu belirtildi. Ayrıca Meta'nın sunduğu hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun da Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı ifade edildi.

Rekabet Kurumu, mevcut bulgular çerçevesinde iki platform arası veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Meta'nın, hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesi konusunda kullanıcıları yeterince bilgilendirmediği, yeterince şeffaf olmadığı, rekabet karşıtı olduğu yönündeki endişeleri gideremediği gerekçesiyle Kurul Meta'ya, Meta'nın önereceği uyum tedbirlerinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girene kadar, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere Meta'ya 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden günlük 4 milyon 796 bin 152 lira idarî para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu da Meta'nın haberin yazıldığı 18 Mart 2024 tarihine kadar 465 milyon 226 bin 744 TL ceza alacağı anlamına geliyor.