Rekabet Kurumu, Meta'ya yeni bir soruşturma açtı. Bu soruşturmanın nedeni, şirketin yeni mikroblog platformu Threads. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Meta, ilgili kanunun 6. maddesini ihlal etmiş olabilir.

Rekabet Kurumu, sosyal medya devi Meta'ya yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya göre açılan soruşturmanın nedeni, bu kez Threads. Evet, Meta'nın X'e rakip mikroblog platformundan bahsediyoruz.

Rekabet Kurumu açıklamasına göre Meta, Instagram ile Threads'i birbirine bağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal etmiş olabilir. Bulguların ciddi ve yeterli olduğunu belirten Rekabet Kurumu, konuyu inceleyecek ve eğer rekabete aykırılık tespit ederse Meta'ya ceza kesecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi ne diyor?

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.



Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:



a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,



b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,



c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,



d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,



e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.