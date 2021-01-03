THY Kargo Uçağı, Kuş Sürüsüne Girince Geri Döndü

Turkish Cargo'ya ait Boeing 777-F tipi uçak, kuş sürüsüne girdikten sonra burun kısmında oluşan hasar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönmek durumunda kaldı.

Havacılıkta pek çok önemli unsur göz önüne alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Bu unsurlardan biri de, uçakların muazzam büyüklüklerini ve ağırlıklarını göz önüne aldığımızda pek de aklımıza gelmeyen canlılar olan kuşlar.

THY'nin kargo servisi Turkish Cargo bünyesinde bulunan bir uçak da, İstanbul'dan Almatı'ya gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra bir kuş sürüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından burun kısmında hasar meydana gelen araç, Atatürk Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

İniş sorunsuz tamamlandı

Gelen bilgilere göre Turkish Cargo'ya ait, İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı, kalkışın hemen ardından kuş sürüsü ile çarpıştı. Uçakların sahip olduğu muazzam hızda yaşanan çarpışmanın ardından uçağın kargo burun kısmı hasar gördü.

Bu olayın ardından uçak, İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Hava Trafik Kontrol Kulesi ile iletişime geçen pilot, izin aldıktan sonra Marmara Denizi üzerine yöneldi. Sahip olduğu yakıtı Marmara Denizi üzerinde tahliye ederek iniş ağırlığına gelen uçak, daha sonra da Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Yaşanan kazanın ardından uçak geçici olarak seferlerden çekildi. Gerekli hasar tespit ve bakım çalışmalarının yapılması amacıyla Boeing 777-F'in teknik hangara çekildiği bildirildi. Kazada kimseye bir zarar gelmemiş olması teselli oldu.

Kuş çarpması neden bu kadar tehlikeli?

Kuşların uçaklarla çarpışması, yalnızca ABD'de yılda 1,2 milyar doların üzerinde bir masrafa neden oluyor. Üstelik bu durum sık sık rötarlara ve uçuş iptallerine de neden olabiliyor. Uçak motorları kuşlara dayanabilecek olsa da belli bir dayanma kapasiteleri bulunuyor.

Uçakların yüksek iniş ve kalkış hızları nedeniyle, kuşlarla çarpışmaları durumunda kuşlar adeta bir mermi gibi davranıyor. Uçakların o hızda sahip olduğu kuvvet, kuşlarla çarpıştıkları anda çarpışma yüzeyinde basınca dönüşüyor.