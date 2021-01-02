Ülkemizde tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs vakaları sonrası alınan bir karar ile Sağlık Bakanı Koca, İngiltere uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bugün THY konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve İngiltere çıkışlı Türkiye uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.

Dün (1 Ocak) akşam saatlerinde, ülkemize İngiltere'den giriş yapan 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bu kişilerin izolasyon altında olduğunu belirtmiş ve İngiltere uçuşlarının geçici bir süreliğine tamamen durdurulacağını açıklamıştı.

Fahrettin Koca açıklamasında "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler, tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır." şeklinde konuşmuş ve durumun kontrol altına alındığını belirtmişti.

Uçuşların durdurulması haberinin ardından THY, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. THY'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İngiltere çıkışlı - Türkiye varışlı uçuşların tamamen durdurulduğu, Türkiye çıkışlı - İngiltere varışlı uçuşlar ile İngiltere çıkışlı - başka ülke varışlı uçuşların planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda, İngiltere'de daha bulaşıcı olduğuna inanılan yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmişti ve bu virüsün tespiti sonrası pek çok Avrupa ülkesi İngiltere sınırını kapatma kararı almıştı. Kapanan sınırlar sonrası kapılarda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturmuş, ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı.

Daha öldürücü olmadığı bilinse de tüm dünyada sayıların tırmanışa geçtiği bir dönemde daha bulaşıcı bir virüsün yayılması ihtimali oldukça riskli olduğundan, ülkemizde de ilk mutasyonlu virüs tespitinin yapılmasıyla birlikte İngiltere'den ülkemize yolcu girişleri durduruldu.