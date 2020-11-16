Kullanılmayan Telefonlarla İlgili Çarpıcı Çalışma

Dünya genelinde 27 ülkede yapılan yeni bir araştırma, kullanılmayan ve evin bir köşesinde tozlanmaya bırakılmış telefonların büyüklüğünü ortaya koydu. Buna göre kullanılamayan akıllı telefon 58 adet Boeing uçağının ağırlığından fazlasına denk geliyor.

Modern dönemin en büyük sorunlarından bir tanesi olarak görülen tüketim çılgınlığı, peki tabii akıllı telefon dünyasında da kendisini gösteriyor. Her sene şirketler tarafından birçok yeni akıllı telefon modeli çıkartılıyor. Tabii bu tür "hızlı tüketimler" çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

Dünya genelinde 27 ülkede gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, insanlar tarafından artık kullanılmayan telefonlar 23 bin 964 tonluk bir e-atık (elektronik atık) oluşturuyor ki bu da 54 adet Boeing 747-8 uçağa denk geliyor.

Kişi başına kullanılmayan telefon sayısında İsveç lider

reBuy tarafından 27 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre insanlar, eski telefonlarını ellerinden çıkarma konusunda çok fazla çaba sarf etmiyorlar. Özellikle İsveç, 27 ülke arasında bu konuda lider konumda bulunuyor. Araştırmaya göre İsveç'te kişi başına kullanılmayan telefon sayısı ortalama 1,31.

Tabii okurken kullanılmayan telefon evin bir köşesinde dursun ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çalışmaya göre 27 ülkedeki kullanılmayan ve evin bir köşesinde duran telefonlar altın, gümüş, paladyum ve bakır gibi 2,2 milyar dolar değerinde değerli metali içerisinde bulunduruyor.

Bu 27 ülke arasında kullanılan telefonların satılması ya da hediye edilmesi konusunda liderlik %49 ile Danimarka'da bulunuyor. Bu kuzey ülkesini %41 ile Fransa ve Polonya takip ediyor. Araştırmaya göre bu 27 ülkenin oluşturduğu elektronik atıklar 23 bin 964 tona denk geliyor. Bu da yukarıda söylediğimiz gibi 54 adet Boeing 747-8 uçağına ya da her biri 173 ton olan 138 mavi balinanın ağırlığına eşit.

Peki, siz telefonunuzu değiştireceğiniz zaman eski telefonunuzu ne yapıyorsunuz? Telefonlarınızı evde tozlanmaya mı bırakıyorsunuz yoksa satıyor ya da hediye mi ediyorsunuz? Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.