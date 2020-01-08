THY ve Pegasus, Irak ve İran Uçuşlarını Askıya Aldı

ABD’nin gerçekleştirdiği saldırı sonrası Irak ve İran’da artan tansiyon Türk şirketlerini de etkiledi. Türk Hava Yolları ve Pegasus, Irak ve İran seferlerini askıya alırken bu iki ülkenin hava sahasını da geçici bir süre kullanmama kararı aldı.

Neredeyse tarih boyunca karmaşıklıkların odak noktası olmuş, birçok savaşa ev sahipliği yapmış olan Orta Doğu, son günlerde ne yazık ki tarihinin tansiyonu en yüksek günlerini yaşıyor.

ABD’nin İran’ın en güçlü ikinci adamı olarak görülen Kasım Süleymani’ye düzenlediği saldırı, hem iki ülke arasındaki gerginliği hem de bölgedeki tansiyonu had safhaya çıkardı. Gerçekleştirilen suikast sonrası bu bölgedeki saldırıların sayısı tekrar artış gösterdi. Tabii tüm bunlar doğal olarak Türkiye’yi de etkiliyor.

THY ve Pegasus uçuşlarını askıya aldı

Bölgede yaşanan istikrarsızlık ve meydana gelen silahlı çatışmalar, ülkemizdeki havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’u da etkiledi. Her iki şirket de gerilimin zirvede yaşandığı ülkeler olan Irak ve İran uçuşlarını askıya aldı.

Dünyanın da en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi olan Türk Hava Yolları, bugün gerçekleştireceği Irak ve İran uçuşlarını iptal etti. Uçuşların devam edip etmeyeceği konusuysa 24 saat sonra gerçekleştirilecek yeniden değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak. THY’nin aldığı karar kapsamında, Irak ve İran’ın hava sahasını kullanan THY seferleri de rotalarında değişikliğe gitmek durumunda kaldı. THY uçakları, en azından geçici bir süre için bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Türk Hava Yolları’na benzer bir karar alan diğer havayolu şirketi de Pegasus Havayolları oldu. Şirket, bugün gerçekleştireceği tüm Irak ve İran uçuşlarını durdurma kararı aldı. Pegasus, güvenlik sebebiyle seferlerini geçici bir süre iptal ederken İran ve Irak hava sahasını da geçici bir süre kullanmama kararı aldı.