Ticaret Bakanlığı'ndan E-ihale ile Kelepir Satılık Araçlar

Ticaret Bakanlığı, gümrük ya da diğer sorunlarla el koyduğu araçları, internet üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Şu sıralar satılık araçlar listesini sık sık yenileyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Siteye son eklenen araçlar arasında ise neredeyse klasik hale gelmiş otomobillerle otobüsler yer alıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı araçlar arasında yok yok. Örneğin bu ihalelere girerek bir yolcu otobüsü ya da 85 model Pontiac sahibi olabiliyorsunuz. Peki bu araçların fiyatları ne kadar? Dilerseniz hemen, e-ihale usulüyle satışta olan araçların detaylarına yakından bakalım.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı o araçlar
1998 model Land Rover Discovery
- Aracın piyasa fiyatı: 43 bin 200 TL
- İhale başlangıç bedeli: 32 bin 400 TL
2015 model Audi A6
- Aracın piyasa fiyatı: 225 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 168 bin 750 TL
2013 model Volkswagen Passat
- Aracın piyasa fiyatı: 252 bin 600 TL
- İhale başlangıç bedeli: 189 bin 450 TL
2013 model Jeep Grand Cherokee
- Aracın piyasa fiyatı: 450 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 337 bin 500 TL
2010 model Ford Mustang
- Aracın piyasa fiyatı: 500 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 375 bin TL
1985 model Pontiac Trans AM
- Aracın piyasa fiyatı: 540 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 405 bin TL
2010 model Audi Q7
- Aracın piyasa fiyatı: 600 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 450 bin TL
2012 model Neoplan otobüs
- Aracın piyasa fiyatı: 750 bin TL
- İhale başlangıç bedeli: 562 bin 500 TL