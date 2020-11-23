Ticaret Bakanlığı'ndan E-ihale ile Kelepir Satılık Araçlar

Ticaret Bakanlığı, el koyulmuş araçların satışlarına devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan araçlar, piyasa fiyatının çok daha altında alıcı buluyor. Sürekli güncellenen liste içinde klasik haline gelmiş otomobillerden yolcu otobüslerine kadar çeşitli araçlar yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ya da diğer sorunlarla el koyduğu araçları, internet üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Şu sıralar satılık araçlar listesini sık sık yenileyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Siteye son eklenen araçlar arasında ise neredeyse klasik hale gelmiş otomobillerle otobüsler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı araçlar arasında yok yok. Örneğin bu ihalelere girerek bir yolcu otobüsü ya da 85 model Pontiac sahibi olabiliyorsunuz. Peki bu araçların fiyatları ne kadar? Dilerseniz hemen, e-ihale usulüyle satışta olan araçların detaylarına yakından bakalım.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı o araçlar

1998 model Land Rover Discovery

Aracın piyasa fiyatı: 43 bin 200 TL

TL İhale başlangıç bedeli: 32 bin 400 TL

2015 model Audi A6

Aracın piyasa fiyatı: 225 bin TL

TL İhale başlangıç bedeli: 168 bin 750 TL

2013 model Volkswagen Passat

Aracın piyasa fiyatı: 252 bin 600 TL

TL İhale başlangıç bedeli: 189 bin 450 TL

2013 model Jeep Grand Cherokee

Aracın piyasa fiyatı: 450 bin TL

TL İhale başlangıç bedeli: 337 bin 500 TL

2010 model Ford Mustang

Aracın piyasa fiyatı: 500 bin TL

TL İhale başlangıç bedeli: 375 bin TL

1985 model Pontiac Trans AM

Aracın piyasa fiyatı: 540 bin TL

TL İhale başlangıç bedeli: 405 bin TL

2010 model Audi Q7

Aracın piyasa fiyatı: 600 bin TL

TL İhale başlangıç bedeli: 450 bin TL

2012 model Neoplan otobüs