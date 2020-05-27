Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararı ile ilgili konuştu. Pekcan, hayata geçirilen yeni uygulamayla e-ihracatın desteklenmesi için e-ticaretle uğraşan vatandaşların bazı giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni bir Cumhurbaşkanı kararı açıklandı. Bu karar doğrultusunda e-ihracata teşvik verilmesi için yeni bir uygulamaya geçilecek. Bu uygulama kapsamında e-ticaret üzerinde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar için önemli destekler sağlanmış olacak. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göre Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, dijitalleşmenin önemini biraz daha artırırken iş yapma pratiklerini de iyiden iyiye değiştirdi. Tüm bu değişimleri yakından takip ettiklerini söyleyen Pekcan, vatandaşları e-ihracata yöneltecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini söyledi. Yeni uygulama, vatandaşların sırtlarındaki yükü az da olsa hafifletecek gibi görünüyor.

E-ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın sanal fatura, sanal fuar ve e-ticaret sitelerine yaptıkları üyelikler gibi çeşitli gider kalemleri var ve bu kalemler vatandaşların kârını ciddi anlamda etkiliyor. Bu bağlamda alınan Cumhurbaşkanı kararı ise e-ticaret sitelerinin üyelik giderlerinin 2020 yılı için yüzde 80'inin ilerleyen yıllarda ise yüzde 60'ının desteklenmesini içeriyor. Pekcan, sanal fuar giderlerinin de yüzde 50 destekleneceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı, konuyla ilgili açıklamalarında e-ticaretle uğraşan vatandaşları desteklemeyi sürdüreceklerini ve dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Böylelikle vatandaşların e-ihracata bakışları güçlendirilmiş ve girişimleri desteklenmiş olacak.