THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, haziran ayında başlayacak uçuşlarda yolcuları neyin beklediğini anlattı. Aycı; ikramlar, battaniyeler ve uçakların hijyenikliği ile ilgili havacılık sektörünü yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gökyüzünden uzakta. Ancak şirket, yaşanan gelişmeler doğrultusunda 4 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşlarına yeniden başlayacak. Şimdiyse THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçuşlar başladıktan sonra yolcuları neyin beklediğini açıkladı.

Aycı'nın açıklamalarına göre THY'nin eski konforu, bir süre olmayacak. Çünkü şirket, uçuş yapmadığı süreç içerisinde çok ciddi zarar etti ve bu zararın bir şekilde egale edilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da THY, bazı konularda kesinti yapmak durumunda olacak. İlker Aycı, iç hat uçuşlarında ikramların kaldırıldığını ifade ediyor.

THY'nin ikramları kaldırma kararı, sadece iç hat uçuşları için geçerli değil. Şirket, iki saate kadar olan dış hat uçuşlarında da ikramları kaldıracak. Süreç tamamen geride kaldıktan sonra da sadece ambalajlı ikramlar verilecek. Fakat yolcular, uçuşlardan önce ikramlar için internet üzerinden sipariş verebilecek ve bu siparişlerini uçak içerisinde teslim alabilecekler. Ayrıca artık uçaklara el çantasından başka hiçbir bagaj alınmayacak.

"Yolcuların psikolojik olarak uçuşa hazır olması zaman alacak"

İlker Aycı'nın açıklamalarına göre yaşanan bu süreç kolay kolay atlatılamayacak. Ayrıca süreç hem THY ve diğer havayolu şirketleri hem de yolcular için sıkıntılı geçecek. Aycı'ya göre şirket, birkaç aylık süreci 1 ila 3 yıl belki de 5 yılda atlatıp eski günlerine dönecek. Ayrıca yolcular da uçak yolculuğuna kolay kolay sıcak bakamayacaklar. Aycı'ya göre yolcuların uçaklara yeniden güvenmesi, uzun zaman alacak.

"Uçan hijyen dönemi başladı"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bundan sonra her şeyin hijyen odaklı olacağını söylüyor. Uçakları sürekli dezenfekte ettiklerini ifade eden Aycı, uçakların mümkün olan en yüksek seviyede hijyenik olacağını belirtti. Ayrıca yeni dezenfekte yöntemleri de kullanılacak ve uçaklar, 90 gün etkili dezenfekte işlemlerine de tabii olacak. Tüm bunlara ek olarak hem uçuş ekibi hem de yolcular, yolculuk sırasında maske takacaklar.

Hijyen konusuna değinmişken THY'nin aldığı kararlardan bir tanesi de yolculara verilen battaniyelerle ilgili. İlker Aycı, bundan sonra 4 saate kadar olan uçuşlarda battaniye olmayacağını ifade ediyor. 4 saatten daha uzun uçuşlarda ise yolculara verilecek battaniyeler, özel ambalajlar içerisinde sunulacak.