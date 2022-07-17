Montblanc Summit 3'ün ardından gelecek yılın WearOS kullanan amiral gemisi akıllı saati TicWatch'ı Mobvoi'den gelecek. Yeni akıllı saat gözalıcı tasarıma ve uzun bir kullanım süresine sahip olacak.

Son birkaç yılda akıllı saatlere olan ilgi sürekli olarak artıyor. Pek çok firma bu alanda yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Pazarda tutunmayı başaran ve başarılı bir grafil çizen firmalardan biri ise Mobvoi. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı saati yakında ortaya çıkacak.

İnternette çeşitli kaynaklarda ortaya çıkan söylentilere göre Mobvoi, yeni amiral gemisi saati için değerlendirme yapacak ve saatleri test edecek kişiler arıyor. Bu akıllı saat yakın zamanda tanıtılacak. Böylece bu yılın sonbaharında piyasada yer alacak olan Google Pixel Watch ve Galaxy Watch 5'e katılacak.

Yeni akıllı saatin özellikleri de belli oldu

Mobvoi'nin yeni akıllı saatinin bazı özellikleri de açıklandı. Buna göre yeni saatte şu özellikler olacak:

Uzun batarya süresi

Google Pay ile NFC ödeme uyumluluğu

IF68 sugeçirmezlik

GPS

Mikrofon ve hoparlör

Yeni IHB/AFiB tespit ve yorgunluk değerlendirme

Geliştirilmiş premium tasarım, bayrak gemisi model

Mobovi'nin şu andaki amiral gemisi modeli diyebileceğimiz TicWatch Pro 3 Ultra Snapwear 4100 işlemciye, 10 GB RAM'e ve 577mAh bataryaya sahip. Akıllı kullanım modunda da bu saatin bataryası 72 saat dayanıyor.

IP68, GPS ve mikrofon/hoparlör gibi özellikler pek çok akıllı saat için artık standart olsa WearOS ile birlikte gelen Google Pay üzerinden NFC ödeme yapma özelliği saati öne çıkaran noktalardan biri. Ayrıca Pro 3 Ultra'da kalp atışı düzensizliği, atrial fibrilasyon ve stres tespit özellikleri de bılunuyor.

Mobvoi'nin tasarımını geliştireceğini ifade etmesi, akıllı saatin geleneksel tasarımından ayrılmayacağının da bir göstergesi. Şu ana kadar TicWatch'larda iki düğme bulunuyordu ve dönen kadran kullanılmıyordu. Yeni tasarımda da aynı tarz geliştirilecektir. TicWatch Pro muhtemelen yine oldukça büyük olacaktır.